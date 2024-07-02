انطلاق البرنامج الصيفي لنادي كلباء تحت شعار (عطلتنا غير)

المصدر: كلباء - البيان

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افتتح نادي كلباء برنامجه الصيفي الثقافي الرياضي صيف الشارقة الرياضي (عطلتنا غير ) بحضور راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة النادي واعضاء مجلس الادارة وسط حضور مميز سادته روح الفرح والسعادة من ابناء المنتسبين وأولياء أمورهم وبدأت فعاليات الافتتاح بكلمه تعريفيه عن البرامج والانشطة من قبل اللجنة المنظمة

ثم تحدث رئيس مجلس الإدارة لأهالي وأولياء الامور مرحباً بجميع المشاركين حيث قسمت اللجنة المنظمة البرامج إلى خمس اسابيع حيث يشمل الأسبوع الأول برنامج (هنا الشارقة) الذي يحتوي تعريف الناشئة بمعالم أمارتنا الحبيبة وزياره المراكز الثقافية والتراثية والتاريخ بالأمارة والثاني “الثقافة الرياضية”، والثالث “الهوية الوطنية”، الاسبوع الرابع “أنا رياضي” و الاسبوع الخامس " أنا متطوع "

من جهته اشاد راشد الكندي رئيس مجلس الأدارة بالترتيبات والتنظيم من اللجنة المنظمة مثمنا دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه اللامحدود للأنشطة الثقافية والرياضية بالإمارة عامة وبنادي كلباء خاصة، كما تقدم بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي الذي يحرص على رعاية البرامج والانشطة في أروقة كل أندية الامارة وحرصهم على دعم كل المميزين في هذه الأندية مرحباً بجميع المشاركين من أبنائه الطلاب متمنيا لهم قضاء ايام رائعة مليئة بالنشاطات الرياضية والثقافية موكداً أن هذا دور النادي المنوط ومسؤوليته اتجاه أبناء مدينة كلباء وضواحيها .

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