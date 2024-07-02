محمد بن سلطان آل نهيان يشيد بدور الفجيرة الدولي للرياضات البحرية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالدور الكبير الذي يلعبه نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، كصرح فاعل ومؤثر في مجال تطوير الرياضات البحرية بمختلف أنواعها ورعاية الموهوبين من أبناء الدولة.

وثمن الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، الدعم السخي والمستمر الذي تقدمه حكومة الفجيرة من أجل جعل الإمارات أفضل الوجهات الرياضية والسياحية في المنطقة والشرق الأوسط، مهنئاً أسرة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية بالنجاحات الكبيرة التي حققها منذ تأسيسه، والتي منحته مكانة دولية مرموقة خلال مسيرة امتدت ربع قرن من العمل والنجاح.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، مع أحمد إبراهيم محمد البلوشي المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، على هامش اجتماع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، والذي انعقد مؤخراً في مقر الفيكتوري في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتسلم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان خلال اللقاء درعاً تذكارية من نادي الفجيرة والإصدار التوثيقي الخاص بمسيرة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، والذي صدر بمناسبة احتفال النادي باليوبيل الفضي «1999-2024» وحوى المحطات المهمة في تاريخ النادي وأبرز الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية ومن بينها اختيار النادي لاستضافة الاحتفال العالمي بمئوية تأسيس الاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي أم «1921-2022».

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