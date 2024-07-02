منتخب ناشئي اليد يستأنف تحضيراته للآسيوية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يستأنف منتخب ناشئي اليد تدريباته اليوم وغداً في الصالة الرياضية بمدرسة الاتحاد بمنطقة الممزر بدبي، والتي تأتي بمحطة إعداده الأخيرة للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ10 للناشئين لكرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، والمؤهلة لبطولة العالم 2025، والتي تستضيفها مدينة شيراز الإيرانية خلال الفترة من 3 لغاية 13 سبتمبر المقبل، وتشتمل على تجمعات داخلية ومباريات ودية محلية وخارجية، إضافة لإقامة معسكر خارجي للمنتخب قبل انطلاق منافسات البطولة، وفق خطة الإعداد التي قدمها الجهاز الفني للمنتخب المكون من خالد أحمد البلوشي، والمساعدين إبراهيم الأميري، وطارق إبراهيم.

محطة

وأوضح إبراهيم الأميري مساعد مدرب المنتخب، أن المرحلة الحالية في تحضيرات المنتخب هي الأهم وفي سباق مع الزمن للوصول بالمنتخب لأعلى درجات النجاح والتي تستهدف تعزيز النجاحات، التي اكتسبها معظم لاعبي المنتخب خلال مشاركتهم في دورة الألعاب الخليجية التي احتضنتها الإمارات الشهر الماضي، وخاصة أن المنتخب لعب مع 5 منتخبات خليجية ومنها 4 منتخبات ستشارك في هذا المحفل الآسيوي في إيران وكانت التجربة جيدة للغاية، وحققت مكاسب كثيرة على المستويات الفنية كافة وخبرات اللاعبين وقدرة التعامل مع المباريات وخاصة أن الدورة كانت المحك الأول للاعبين.

تجمعات

وأوضح الأميري، أن المرحلة الحالية لتحضير المنتخب الذي يضم 23 لاعباً من فئتي الأشبال 11 لاعباً والناشئين 12 لاعباً، وتتضمن تجمعات تدريبية على مدار الأسبوع لنهاية شهر يوليو الجاري على أرض العديد من أندية الدولة، وسيتم إقامة معسكر داخلي للمنتخب في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل وتتبعه إقامة معسكر خارجي في النصف الثاني من الشهر مع إقامة العديد من المباريات الودية والتجريبية للوقوف على جهوزية الفريق واختيار القائمة النهائية للمنتخب التي تضم 18 لاعباً وفق لوائح ونظم البطولات الآسيوية للعبة.

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