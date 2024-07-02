800 رياضي يشاركون في بطولة "دبي برو" المؤهلة لـ "مستر أولمبيا"

المصدر: وام

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تستضيف دبي منافسات النسخة الثالثة من بطولة "دبي برو" الدولية المؤهلة لبطولة مستر أولمبيا للمحترفين لبناء الأجسام، خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وتستقطب البطولة، التي ينظمها نادي أكسجين بدعم مجلس دبي الرياضي، أكثر من 800 رياضي من الهواة والمحترفين يتنافسون على جوائز تزيد قيمتها على مليون ونصف المليون درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس، وتحدث فيه علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وعادل العلي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وبريون أنسلي بطل مستر أولمبيا 2017 و2018، وبطل كأس كريستال برسيتج 2016، ونيويورك برو 2017، وأرنولد كلاسيك 2018.

وتؤهل البطولة إلى كأس العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا 2024) أكبر بطولة لمحترفي بناء الأجسام التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال علي عمر: تعزز بطولة "دبي برو" في كل عام من مكانتها الدولية في عالم بناء الأجسام، حيث باتت تحتل مكانة كبيرة على الصعيد العالمي في هذه الرياضة، خاصة أنها تعد بوابة للرياضيين العرب للتأهل والمنافسة في بطولة العالم لبناء الأجسام "مستر أولمبيا".

وقال عادل العلي، إن الفائز في بطولة "دبي برو" من فئة الهواة سينال لقب "بطل الأبطال" ويحصل على بطاقة لاعب محترف للمشاركة في مستر أولمبيا، كما أن هذه البطولة هي الأولى في الشرق الأوسط التي يحصل الفائزون فيها من فئة الهواة على 9 بطاقات احتراف تؤهلهم ليصبحوا لاعبين محترفين، فيما يحصل المحترفون الفائزون على جوائز مالية تعد ثاني أعلى جوائز مالية لمحترفي بناء الأجسام في العالم بعد بطولة مستر أولمبيا.

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