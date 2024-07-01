علي الحمودي: «الشارقة للدفاع عن النفس» يهدف إلى استكشاف المواهب

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد علي عبيد الحمودي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس رئيس لجنة الإعلام والاتصال الحكومي، أن مجلس إدارة النادي يهدف من خلال برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»، والذي يقام برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتم إطلاقه لتعزيز المهارات المهنية والثقافية، واستكشاف المواهب الرياضية المواطنة لتعزيز مسيرته الرياضية، وبما يتزامن والخطة الاستراتيجية للنادي.

وأكد الحمودي أن النادي يسعى إلى مواصلة الريادة في العمل لأجل الحفاظ على المركز الأول بين الأندية التخصصية، والذي حققه في الموسم الماضي لبرنامج صيف الشارقة الرياضي، وبما يسهم بتعزيز الاستدامة الرياضية.

وتابع: «اللجنة المشرفة على البرنامج الصيفي اعتمدت أفكاراً جميلة سيتم تطبيقها ليظهر البرنامج الجديد أفضل وأجمل بتنفيذ برامج نوعية، تعزز ثقافة ممارسة الرياضة، وتسهم بتطوير المهارات النافعة، وشدد على أن العمل بالجودة أساس مهم في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، لذلك يسعى للاستفادة من التكنولوجيا لتطوير الرياضة، ومنها العمل في برنامج الواقع الافتراضي، ويراعي ميول ورغبات المشاركين، منها برنامج أصدقاء الشرطة، وبرنامج دار رعاية الأطفال، ومعسكر بلدية الشارقة».

وأضاف: «استناداً إلى الخطة الاستراتيجية للنادي فإن العمل لا يقتصر على تطوير الجانب الرياضي للاعبين، بل تم استحداث تسعة مهارات ستكون حاضرة في البرنامج الصيفي وهي المهندس، والمهندس الزراعي، والمتطوع، والبرلماني، والمسعف الصغير، وصانع المحتوى الرقمي، وريادة الأعمال، والغوص والطبيب لتدريب المنتسبين عليها».

وختم: «إن الصيف الحالي سيشهد مشاركة لاعبي النادي في بطولات دولية خارجية، منها في بطولة غرب آسيا للجودو في الأردن وأيضاً تنظيم كأس الشارقة للجوجيتسو».

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