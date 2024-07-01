بوابة الشرق مول ينظم سباقاً للجري بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي

المصدر: أبوظبي-البيان

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نظم بوابة الشرق مول مؤخراً بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، سباقاً للجري بهدف حث المجتمع على تعزيز لياقتهم البدنيّة وتبني عادات صحيّة مفيدة، حيث أتيحت الفرصة للمشاركين للتنافس داخل المول في مسارات منتظمة ومحدّدة وسط تنافسية. وانقسم السباق إلى مسارين أحدهما بطول 3 كم والآخر بطول 1 كم.

لاقت هذه الفعالية حضوراً كبيراً من مختلف فئات المجتمع، اجتمعوا تحت سقف بوابة الشرق مول ليجسدوا صورة جميلة تعكس ترابط المجتمع وتآلفه. وفي نهاية السباق تمّ توزيع الميداليّات التشجيعيّة على المشاركين.

ومن خلال هذه المبادرة، تمكن بوابة الشرق مول من ترسيخ مفهوم التسوّق والترفيه، ونجح أيضاُ من أن يكون شريكاً فعلياً في دعم وتحفيز الممارسات الرياضيّة الصحيّة وعلى رأسها رياضة الجري.

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