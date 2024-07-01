أسطورة الجمبار بايلز تتأهل إلى أولمبياد باريس في بحثها عن تعويض كابوس طوكيو

المصدر: أ ف ب

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ضمنت أسطورة الجمباز سيمون بايلز فرصة تعويض كابوس ألعاب طوكيو صيف 2021، وذلك بتأهلها إلى أولمبياد باريس المقرّر هذا الصيف، بعد سيطرتها الأحد في مينيابوليس على تجارب انتقاء المنتخب الأميركي المشارك في النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الصيفية.

اختتمت بايلز تجاربها بروتين أرضي مثير آخر، ما دفع الجمهور إلى الوقوف من أجل التصفيق لها طويلاً.

وجمعت ابنة الـ27 عاماً 117.225 نقطة على مدار يومين من المنافسة، لتضمن تأهلها المباشر إلى باريس 2024، من ضمن فريق مكون من خمسة أعضاء أقوياء جداً حيث ستشارك في المسابقات الفردية والجماعية.

ويأتي التأهل المتوقع لبايلز بعدما أحرزت في بداية يونيو لقب بطولة الولايات المتحدة للمسابقة الكاملة مرّة تاسعة قياسية في مسيرتها الزاخرة.

عادت بايلز إلى المسابقات في أغسطس 2023، بعد عام من التوقّف، اثر انهيارها في أولمبياد طوكيو حيث انسحبت من مسابقات عديدة صيف 2021، لوقوعها ضحية مشكلات نفسية و"تويستيز" (فقدان التوازن خلال الدوران في الهواء).

تألقت في مونديال أنتويرب بداية أكتوبر وأظهرت انها ما زالت الملكة المتوجة على عرش الجمباز. في بلجيكا، أدهشت الجماهير بعدما نجحت في قفزة صعبة جدا وغير مسبوقة بالنسبة لرياضية.

وتعتبر بايلز من الأكثر تتويجاً بالألقاب في التاريخ، وكانت مرشحة فوق العادة للفوز بست ميداليات ذهبية في ألعاب طوكيو صيف 2021، لكنها انسحبت من غالبية المنافسات من أجل أن تمنح الأولوية لصحتها الذهنية.

وأصيبت الفائزة بـ37 لقباً عالمياً وأولمبياً بالـ"تويستيز" (ظاهرة يحتمل أن تكون خطرة تجعل لاعبي الجمباز يفقدون إحساسهم بالاتجاه عندما يكونون في الهواء)، ما أدى الى اكتفائها بالتنافس في نهائي عارضة التوازن، حيث فازت بالميدالية البرونزية.

وأمام حشد مبتهج في مينيابوليس الأحد، قالت بايلز في إشارة إلى ما حدث معها في طوكيو صيف 2021 إنها "لم أتخيل أبداً أني سأعود إلى صالة الألعاب الرياضية مرة أخرى، أن ألتوي، أن أشعر بالحرية مجدداً".

وستنضم إليها في باريس 2024 ثلاث أخريات من فريق أولمبياد طوكيو هن الحائزة على الميدالية الذهبية الشاملة سوني لي، الحائزة على الذهبية في المسابقة الأرضية جايد كاري، وجوردان تشايلز التي ساعدت الولايات المتحدة في الحصول على فضية الفرق، إضافة إلى ابنة الـ16 ربيعاً هيزلي ريفيرا.

وتحوّلت التجارب الأميركية التي دائماً ما تكون شاقة جداً ومنهكة للأعصاب، إلى مسرح للمزيد من التوتر بعدما أُجبرت ثلاث من كبار المتنافسات على الخروج بسبب الإصابة.

وأصيبت سكاي بلايكلي بتمزق في وتر أخيل خلال التدريبات الأربعاء، فيما أصيبت شايليز جونز في ركبتها اليسرى خلال الإحماء الجمعة قبل دقائق من إصابة كايلا ديسيلو، البديلة في أولمبياد طوكيو، بما تبين أنها إصابة في وتر أخيل.

وأثارت الإصابات قلق الجميع، لكن قبل أقل من شهر على بدء منافسات الجمباز في باريس 2024، كانت بايلز واثقة من أن الفريق سيكون في أفضل حالاته، قائلة "إذا تمكنا من القيام بما نفعله في التدريبات، فأعتقد أننا سنضرب بقوة جداً" في ألعاب باريس.

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