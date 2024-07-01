بطولة ويمبلدون: انسحاب البيلاروسية سابالينكا الثالثة عالمياً بسبب الاصابة

المصدر: أ ف ب

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انسحبت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثالثة عالمياً وحاملة لقب أستراليا المفتوحة، من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بسبب اصابة بكتفها، بحسب ما أعلن المنظّمون الإثنين.

وستحلّ بدلاً من سابالينكا، أفضل خاسرة الروسية إريكا أندرييفا التي ستلاقي الأميركية المتأهلة من التصفيات إيمينا بيكتاس في الدور الأوّل.

وكانت اللاعبة البالغة 26 عاماً والتي بلغت نصف نهائي ويمبلدون على أرض عشبية العام الماضي قالت السبت انها قد تنسحب بسبب "إصابة نادرة جداً" في الكتف.

عانت من هذه الاصابة في دورة برلين الأخيرة، عندما ودّعت من ربع النهائي أمام الروسية أنا كالينسكايا "لست في لياقة كاملة حالياً".

قال لها الأطباء بانها "ثاني او ثالث لاعبة تنس فقط تتعرض للاصابة في عضلة" الكتف.

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