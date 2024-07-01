دبي أول مدينة صديقة للريشة الطائرة في العالم

المصدر: دبي ـ البيان

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أصبحت دبي أول مدينة في العالم تحصل على لقب «مدينة صديقة للريشة الطائرة» التي منحها الاتحاد الدولي للريشة الطائرة تقديراً لجهود دبي المستمرة منذ العام 2014 لنشر وتطوير هذه الرياضة الأولمبية في دبي، ودولة الإمارات، والمنطقة والعالم، لتمثل دبي أول نموذج عالمي لأفضل الممارسات في رياضة الريشة الطائرة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت صباح اليوم في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وديفيد كابيلو رئيس التطوير في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وإيان رايت مدير التطوير في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، ونورة الجسمي رئيسة الاتحاد الإماراتي للريشة الطائرة، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وشهدت الاحتفالية الإعلان عن التقدير الدولي لدبي وكذلك استعراض مراحل التطور التي شهدتها جهود المجلس والاتحاد الدولي لنشر اللعبة ضمن برنامج وقت الريشة كما تم خلال الحدث الإعلان عن إقامة أول مصنع للريشة الطائرة في منطقة جبل علي، الذي سيقدم إنتاجه للدولة والمنطقة وقارة آسيا وكذلك على مستوى العالم.

ورحب سعيد حارب بوفد الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة وقال: ترتبط دبي بعلاقة متينة وشراكة مستمرة مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بدأت منذ عام 2014 وتزداد متانة عاماً بعد عام، وأصبحت دبي وجهة مفضلة لأبطال العالم في الريشة الطائرة بفضل البنية التحتية القوية والمنشآت الرياضية المصممة وفق أعلى المواصفات الدولية، حيث يقيم اللاعبون الدوليون معسكراتهم في دبي استعداداً لخوض المنافسات في مختلف البطولات الدولية والأولمبياد، ومن أبرزهم بطل العالم الدنماركي فيكتور أكسلسين الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 وبرونزية ريو 2016، الذي يقيم معسكره الدائم هنا في دبي».

وأضاف: «نحتفل اليوم سوياً بمرور 10 أعوام على التعاون المثمر مع الاتحاد الدولي الذي أفرز العديد من المبادرات الرائدة من أبرزها برنامج وقت الريشة الذي أسهم بشكل كبير في نشر اللعبة بين كافة أوساط المجتمع، كما أسفر كذلك على استضافة دبي للعديد من البطولات الدولية للريشة الطائرة، حيث استضافت دبي نهائيات سلسلة السوبر العالمية للريشة الطائرة التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي على مدار 4 سنوات، وبطولة السلام والرياضة للريشة الطائرة للسيدات، وشارك فيها 8 منتخبات عربية.

وتابع قائلاً:»أطلق مجلس دبي الرياضي برنامج (وقت الريشة دبي) بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، بهدف تطوير الناشئين ونشر اللعبة بين الصغار ورفع قدرات الكوادر العاملة في مجال الريشة الطائرة، وأسهم هذا البرنامج في نشر اللعبة بشكل كبير حتى أصبحت دبي تحتضن 38 أكاديمية رياضية متخصصة في الريشة الطائرة يرتادها الآلاف من هواة اللعبة والمحترفين، ويوجد أكثر من 1000 مدرب للريشة، وتم تنظيم أكثر من 400 بطولة في الريشة الطائرة 10 سنوات، كما تتواصل بطولات الريشة الطائرة المتنوعة طوال العام التي تقام داخل الصالات وفي الحدائق وعلى الشواطئ، واليوم نشهد افتتاح أول مصنع للريشة الطائرة في جبل علي الذي سيكون علامة فارقة في صناعة هذه اللعبة وزيادة انتشارها.

وقال ديفيد كابيلو، رئيس لجنة التنمية والرياضة للجميع في اتحاد الريشة الطائرة: «لقد وضعت دبي مثالاً رائعاً في تعزيز رياضة الريشة الطائرة والنشاط البدني، لم تقتصر جهود دبي على جعل رياضة الريشة الطائرة أكثر سهولة في الوصول إليها فحسب، بل إنها خلقت أيضاً نموذجاً مستداماً يمكن للمناطق الأخرى أن تحذو حذوه. نحن سعداء بتكريم دبي بهذه الجائزة والاحتفال بالإنجازات المذهلة التي حققتها وقت الريشة دبي على مدى العقد الماضي».

وأضاف: رحلة طويلة امتدت لعشر سنوات في مثل هذا اليوم عام 2014 تم إطلاق وقت الريشة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، والآن بعد عشر سنوات نحتفل مرة أخرى بنجاح هذه الرحلة، واليوم أصبحت دبي تضم 1000 مدرب للريشة، 900 مدرب متخصص في تدريب المدربين، وأكثر من 300 حكم مؤهل في جميع أنحاء دبي، وتم تأسيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ونحن سعداء أن تتحول دبي لملتقى ومقر لاستعدادات الأبطال الأولمبيين للبطولات المقبلة، وأن نحتفل بمرور 90 عاماً على تأسيس الاتحاد الدولي للريشة في دبي يوم 5 يوليو وهذا يدل على مكانة دبي على الساحة الدولية للريشة الطائرة، لذلك نعلن عن منح دبي لقب النموذج العالمي للمدن في النشاط البدني ونشر رياضة الريشة الطائرة وهي أول مدينة تنال هذا اللقب.

وقالت نورة الجسمي: تشهد إمارة دبي نمواً مستمراً وتطوراً وملحوظاً في عالم الريشة الطائرة، نحتفل اليوم مع الشركاء والاتحاد الدولي للريشة الطائرة بذكرى مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج وقت الريشة دبي، من خلال التعاون وجهود مجلس دبي الرياضي نجحنا في بناء أسس قوية لرياضة الريشة الطائرة في هذه المدينة الرائعة، وأصبحت دبي اليوم وجهة مفضلة لعشاق هذه الرياضة في العالم، الريشة الطائرة حاضرة بقوة في جميع الأكاديميات الخاصة ومعظم مدارس دبي، ونتطلع إلى استضافة كبرى البطولات العالمية.

وأضافت: أتوجه بالشكر إلى كل من أسهم في نجاح برنامج وقت الريشة دبي خلال السنوات العشر الماضية، سواء أكانوا مدربين، معلمين، حكاماً أو لاعبين، إن التزامهم وإتقانهم لمهامهم كانت السبب وراء تحقيق هذه الإنجازات الرائعة، نحن على ثقة بأن مستقبل رياضة الريشة الطائرة في دبي سيكون مليئاً بالنجاحات الجديدة والإنجازات الملموسة، ونتطلع إلى مزيد من التعلم والتطور والابتكار في هذا المجال، فخورين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، ونعتز بشراكتنا مع مجلس دبي الرياضي في هذه الرحلة المثمرة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون والعمل المشترك من أجل تعزيز رياضة الريشة الطائرة وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

وفي الختام شارك الحضور في الفعاليات التي أقيمت في ردهة المبنى، حيث أقيمت ملاعب للريشة الطائرة وشارك فيها لاعبون ناشئون من مختلف الجنسيات بحضور أولياء أمورهم.

كما التقى سعيد حارب مع أحد أولياء الأمور الذي استعرض مسيرة ابنته تانيشا كليفورد لاعبة الريشة التي ولدت في دبي وشاركت في برنامج وقت الريشة منذ انطلاقه وتستعد حالياً للمشاركة في أولمبياد باريس، حيث حجزت بطاقة التأهل للأولمبياد بعد رحلة تدريب وممارسة للعبة في ملاعب دبي.

كما التقى حارب مع جيشنو ناير المدير العام لمصنع وودبيكر أول مصنع في الشرق الأوسط للريشة الطائرة الموجود في منطقة جبل علي بدبي، والذي استعرض إمكانيات المصنع الجديد وتطلعاته للوصول عبر بوابة دبي إلى العالمية.

واطلع أمين عام مجلس دبي الرياضي على معرض الصور الذي تضمن مسيرة برنامج وقت الريشة على مدار 10 سنوات منذ انطلاقه عام 2014 حتى عام 2024 وجميع الإنجازات التي تحققت والمبادرات التي انطلقت من البرنامج وصولاً إلى تحقيق لاعب اتحاد الإمارات للريشة الطائرة للتصنيف الأول على العالم كأفضل لاعب في فئة الناشئين.

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