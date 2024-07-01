العنصرية تدفع الاتحاد الألماني لألعاب القوى لاتخاذ إجراء قانوني

المصدر: وكالات

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يبحث الاتحاد الألماني لألعاب القوى تقديم شكاوى جنائية فيما يتعلق بالإساءة العنصرية عبر الإنترنت للعداء أوين أنساه، صاحب الرقم القياسي الوطني الجديد في سباق 100 متر.

وتعرض أنساه لإساءة عنصرية بعد أن أصبح أول ألماني يقطع مسافة 100 متر في أقل من 10 ثوان، بعدما حقق زمنا قدره 99ر9 ثانية، في إحدى الفعاليات المحلية أول أمس السبت.

وصرح يورج بوجنر، عضو الاتحاد الألماني لألعاب القوى للشؤون الرياضية، مساء أمس الأحد "إن اتحاد القوى الألماني يرمز لألعاب القوى، وللتنوع. والفريق الوطني هو انعكاس واضح للغاية لمجتمعنا ولدينا أيضا سياسة واضحة جدًا لعدم التسامح مطلقا تجاه العنصرية وخطاب الكراهية والتهميش وكراهية الأجانب".

وشدد بوجنر على أنه سيتم التدقيق في التعليقات، "ولن نتردد في توجيه اتهامات جنائية إذا كانت الصياغة غير مناسبة"، مؤكدا "سنفعل كل شيء لحماية رياضيينا".

من جانبه، قال سيباستيان باير، مدرب أنساه، لمحطة (أيه آر دي) التليفزيونية الألمانية "إن ما يقوم به بعض الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أمر مقلق للغاية. نحن متعددو الثقافات، ونؤمن بحصول الملونين على حقوقهم في ألمانيا".

واختتم باير حديثه قائلا "ينبغي على المجتمع أن يأخذ ذلك في الاعتبار وألا ينزلق كثيرا في هذا المسار اليميني".

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