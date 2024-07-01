وفاة لاعب صيني صاعد بإندونيسيا بعد انهياره على أرض الملعب

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عبر الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة اليوم الاثنين عن تعازيه في وفاة اللاعب الصيني الصاعد تشانغ تشيجي (17 عاما) الذي فارق الحياة بعد انهياره على أرض الملعب خلال مشاركته في بطولة آسيا للناشئين في يوجياكارتا في إندونيسيا.

وقال الاتحادان الإندونيسي والآسيوي للعبة في بيان مشترك إن تشانغ سقط خلال مباراة في مواجهة اليابان.

وأوضح الاتحادان أن الفريق الطبي للبطولة وصل لمكان اللاعب قبل وصول سيارة الإسعاف التي نقلت اللاعب للمستشفى حيث توفي الساعة 11:20 مساء.

وقال البيان أيضا "يشعر الاتحادان الآسيوي والإندونيسي للريشة الطائرة ببالغ الأسى ويتقدمان بأخر التعازي لوالدي تشانغ وللاتحاد الصيني للريشة الطائرة."

وقدمت اللجنة الأولمبية الإندونيسية أيضا التعازي لأسرة اللاعب الصيني الراحل.

وقالت وسائل إعلام صينية نقلا عن الاتحاد الصيني للريشة الطائرة إنه يجري محادثات مع الجانب الإندونيسي حول ظروف التعامل مع الحالة ومدى سرعة وصول الرعاية الطبية للاعب الراحل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز