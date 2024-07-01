ميدان الذيد يشهد منافسات جديدة لـ «سن الفطامين»

المصدر: الشارقة - وام

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، أمس، منافسات جديدة لسباق سن الفطامين الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن.

تضمن السباق 24 شوطاً لسن الفطامين منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد و10 أشواط مفتوحة وشوطين «بدون علاج» لأهل الذيد لمسافة 1500 متر بحضور عدد كبير من ملاك ومحبي الهجن.

وفيما يخص نتائج المراكز الأولى في السباق فقد فاز بالشوط الأول، بـدون عـلاج، «تكريم» لـ سعيد بن سعيد راشد الشهواني، والشـوط الثاني ظفر به «ثاير» لـ سلطان سعيد عبدالله الكتبي، والشــوط الثالث «الشاهينية» لـ أحمد مصبح علي عبدالله الدهماني، والشـوط الرابع «الدنقلاوي» لـ عبدالله سعيد راشد الشمطي بزمن وقدره 2:07:13 «أفضل توقيت»، والشوط الخامس «عشاقة» لـ محمد سعيد بن عايش القايدي، والشوط السادس «شاهين» لـ سلطان سعيد عبدالله الكتبي، والشوط السابع «الشاهينية» لـ سيف مهير علي الخرم الكتبي، والشـوط الثامن «دهام» لـ خليفة علي بخيت المسافري.

وفاز بالشوط التاسع «الشاهينية» لـ محمد سعيد محمد الكتبي، والشـوط العاشر «الماهر» لـ سالم راشد حميد الخاصوني، والشوط الحادي عشر «الشاهينية» لـ يعقوب حميد محمد الصريدي، والشـوط الثاني عشر«الفارس» لـ يعقوب حميد محمد الصريدي، والشـوط الثالث عشر «الشاهينية» لـ علي سلطان علي الكتبي.

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