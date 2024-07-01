مجلس دبي الرياضي يعزز فرص استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرياضة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يواصل مجلس دبي الرياضي العمل على تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي بدبي، وبعد تنظيم ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي، قام وفد من صناع القرار وممثلو الشركات الدولية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الرياضي وفي مقدمتها شركة مايكروسوفت بزيارة مجمع حمدان الرياضي، في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتعزيز الاستفادة من النجاح الهائل في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير عمل المنشآت الرياضية في العالم التي أحدثت طفرة في جودة الخدمات والاستفادة من البيانات ومستوى البث التلفزيوني والتسويق والترويج وباقي الخدمات التي تقدم للمشاركين والمشاهدين والجمهور في الفعاليات الرياضية الدولية.

برنامج

واطلع أعضاء الوفد على الإمكانيات الفنية واللوجستية والتقنيات المتنوعة التي يضمها المجمع الأيقوني، وكذلك على برنامج معسكرات المنتخبات والفرق التي تتدرب فيه خلال الفترة الماضية واللاحقة، واستعراض أجندة الفعاليات خلال الفترة المقبلة.

كما اطلع الوفد على مرافق المجمع المصممة وفق أعلى المعايير الدولية والتخطيط الدقيق والتقنيات الصديقة للبيئة المستخدمة فيه التي تعزز الاستدامة، وأحدث معدات التدريب والبنية التحتية الرقمية، وتابعوا شرحاً لأساليب التخطيط وإدارة تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى والابتكار في تعزيز أداء الرياضيين وسلامتهم وخبرتهم الشاملة، والإمكانيات المتوفرة فيه التي توفر التكامل والتنوع بين الرياضات المتعددة وتستوعب أكبر عدد من البطولات.

توجيهات

وقال ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: تنظيم ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة بالتعاون مع شركات عالمية رائدة وفي مقدمتها مايكروسوفت يأتي سيراً على نهج القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتسريع تبني الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول المبتكرة القائمة على أدواته وتقنياته، كمحور رئيسي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي لتطوير وتبني حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذلك توجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي في تبني تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع الرياضي بدبي.

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