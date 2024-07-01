موريسيو دي اوردا: دورات أكاديمية «IFBB» بدبي تسهم في تطوير بناء الأجسام

المصدر: دبي - البيان

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أشاد البروفيسور موريسيو دي اوردا رئيس الاتحاد البرازيلي للياقة البدنية وبناء الأجسام، رئيس اللجنة العلمية في الاتحاد الدولي، بالدور المحوري الذي تلعبه أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بالخليج العربي ومقرها دبي، والذي أسهم في تطوير ثقافة ممارسة اللياقة البدنية وبناء الأجسام وفقاً للمواصفات الفنية والجسمانية المحدثة لأهميتها بأحداث نقلة نوعية في ممارسة الرياضة، ومنح البروفيسور موريسيو دي اوردا خلال اجتماعه الأخير الذي عقد في دبي مع العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية في الإمارات والشرق الأوسط، مزيداً من الدعم والتقدير لمقر الأكاديمية في دبي، تقديراً للدور المهم الذي تقوم به في دعم مسيرة مدربي وحكام اللياقة البدنية وبناء الأجسام على مستوى الشرق الأوسط، تخلله مناقشة العديد من التقارير المهمة التي توثق نجاحات الأكاديمية في تأهيل مدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام.

جاء ذلك على هامش، تنظيم أكاديمية IFBB الدولية دورة المستوى الخامس والتي أقيمت في دبي، لمدة يومين، بمشاركة واسعة من المدربين الرياضيين، حيث قدم محاضرات الدورة رئيس الاتحاد البرازيلي لبناء الأجسام البروفيسور موريسيو دي اوردا إلى جانب المحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم.

من جانبه، اعتبر العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، إشادة رئيس الاتحاد البرازيلي، ودعمه لها يزيد من حماس وثقة القائمين عليها ويجعلهم أكثر حرصاً على مواصلة مشوار النجاح، موضحاً أن «موريسيو دي اوردا» أوصى بضرورة توسيع دائرة المستفيدين من الأكاديمية بكافة دول الشرق الأوسط من أجل خلق جيل من المدربين المميزين الذين يسهمون في زيادة وارتفاع المستوى بالشكل الذي يليق بطموحات أبطال دول المنطقة.

وأوضح، حرصه على انتداب الخبرات العالمية لتحسين المستوى العلمي والمهني للمدربين، وهو الأمر الذي يساعد بدوره تطور الطرق التدريبية لا سيما مع الإقبال المتزايد للمشاركين والمشاركات في دورات الأكاديمية.

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