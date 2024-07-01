مستشفى «57357» بمصر يكرم اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري، أهمية الدور الريادي للمبادرات الإنسانية لدولة الإمارات، وأثرها الملموس في دعم المبادرات العلاجية والإنسانية عالمياً. جاء ذلك خلال حفل تكريم لجنة سباق زايد الخيري من قبل إدارة مستشفى سرطان الأطفال 57357 بمصر والذي أقيم أول من أمس بفندق «إرث أبوظبي».

وأوضح الكعبي أنه تم توجيه العائدات الخيرية من سباق زايد الخيري لمستشفى سرطان الأطفال 57357 بمصر، أكبر صرح طبي لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الشرق الأوسط وأفريقيا، وشراء أجهزة متطورة وبناء وتطوير المبنى الخاص به.

وأثنى الكعبي، على جهود المستشفى في توفير الرعاية الطبية للأطفال المرضى، كما أشاد بالمبادرة الخاصة بتكريم لجنة سباق زايد الخيري، التي حملت الكثير من مشاعر الود والوفاء للإمارات وقيادتها الرشيدة التي لا تدخر أي جهد في دعم المشاريع والمبادرات الإنسانية في كل مكان بالعالم.

وقال محمد هلال الكعبي: انطلق سباق زايد الخيري بأبوظبي في عام 2001، بقيمه التي تحمل الخير والعطاء للإنسانية، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، تكريماً لرجل الخير الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ثم اتسعت مظلة عطائه لتفيض بالخير إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 2005، وصولاً إلى جمهورية مصر العربية في 2014، ولا يزال السباق يقام سنوياً في تلك المحطات ويقدم العون والمساعدات الخيرية للمراكز العلاجية والصحية، ونشكر جميع الداعمين للسباق الخيري من الجهات والمؤسسات الخيرية.

حضر فعاليات حفل التكريم الدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، ومحمد يوسف الفهيم الأمين العام بالإنابة نائب الأمين العام للخدمات المساندة بالهلال الأحمر، وشيخة الكعبي الرئيس التنفيذي لـ«إرث أبوظبي»، ويعقوب السعدي مدير قنوات أبوظبي الرياضية، وعبدالرحيم الزرعوني مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي.

وقدم الدكتور شريف أبو النجا في نهاية الحفل دروعاً تذكارية للفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي وإلى كل الشركاء والرعاة المساهمين في السباق.

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