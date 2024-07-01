العين يحصد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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أسدل الستار، أمس، على منافسات الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بعد 3 أيام من الحماس والتشويق والنزالات الحافلة بالقوة والندية، والحضور الجماهيري من العائلات والأسر ومحبي اللعبة، الذين احتشدوا في مدرجات مبادلة أرينا، واستمتعوا بطيف من الفعاليات المصاحبة التي شكّلت منصة مميزة للمشاركة المجتمعية والتبادل الثقافي والتلاحم المجتمعي.

واحتضنت الجولة الأولى من البطولة في يومها الختامي مشاركة واسعة من فئة الناشئين دون 12، و14، و16 عاماً، الذين قدموا أداء قوياً، وأظهروا مستوىً رائعاً من المنافسة والرغبة في تحقيق الانتصارات. وفي ختام نزالات الجولة الأولى جاء نادي العين في صدارة المنافسات، بينما حقّق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس مركز الوصيف، ونادي بني ياس المركز الثالث.

حضر منافسات اليوم الثالث من البطولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وغانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وضيف البطولة الممثل البلجيكي العالمي وبطل الفنون القتالية جان كلود فاندام، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وعضوا مجلس إدارة الاتحاد محمد بن دلموج الظاهري ويوسف عبدالله البطران، وفهد علي الشامسي الأمين العام، وعدد من ممثلي الشركاء والرعاة والأندية المشاركة.

وقال عبدالمنعم الهاشمي: يشرفنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة للرياضة والرياضيين، حيث إن كل ما تحقق من إنجازات على صعيد الارتقاء برياضة الجوجيتسو وتعزيز انتشارها ونموها، وترسيخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لها ما هو إلا ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها التي تمضي بنا قدماً نحو تحقيق الريادة العالمية.

وتابع: فيما نختتم اليوم الجولة الأولى من البطولة وسط هذا النجاح الكبير، يغمرنا الفخر والاعتزاز بما حققته من تميز وتألق على مستوى التنظيم والمشاركة الواسعة من أندية وأكاديميات الدولة، بالإضافة إلى الحضور الجماهيري اللافت الذي يجسد تنامي شعبية رياضة الجوجيتسو ونجاح خطط الاتحاد واستراتيجياته الرامية إلى توسيع انتشارها وتطويرها وتعميم فوائدها البدنية والذهنية على المجتمع بكافة شرائحه.

واختتم الهاشمي: أتوجه بالشكر إلى اللاعبين والمدربين والطواقم الفنية والإدارية في الأندية والأكاديميات، وإلى الجمهور المحب لرياضة الجوجيتسو، والجهات الشريكة والداعمة للبطولة، على كل ما بذلوه من جهود ساهمت في إثراء الحدث.

وفي ضوء النجاحات المتوالية التي تحققها رياضة الجوجيتسو، فإننا ننظر بكل ثقة إلى ما سيحلمه لنا المستقبل من تميز وريادة عالمية.

من جهته، قال غانم الهاجري: البطولة ولدت عظيمة بفضل الدعم والرعاية الكبيرين لسيدي سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهي من أكبر البطولات المحلية من حيث أعداد المشاركين، التي اقتربت من 3000 لاعب ولاعبة إلى جانب أسرهم وداعميهم من محبي الرياضة، مما ساهم في إرساء تجربة رياضية ومجتمعية متكاملة.

بدوره، قال ضيف البطولة الممثل جان كلود فاندام: سعيد بتواجدي في هذه التظاهرة الرياضية الفريدة، وأن أحل ضيفاً على هذه البطولة المميزة، حيث يتنافس الأطفال والصغار بدعم كبير من عائلاتهم ما يعكس التأثير العميق لرياضة الجوجيتسو في هذه المنطقة، والذي تقوده العاصمة أبوظبي، وأوجه شكري للمنظمين، واتحاد الإمارات للجوجيتسو، لقد كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً من هذا الحدث، وسأحرص على العودة إلى أبوظبي مستقبلاً.

على جانب آخر، تنطلق الجولة الثانية من البطولة والمخصصة لمنافسات «بدون البدلة» منتصف شهر يوليو الحالي في كوكا كولا أرينا بدبي.

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