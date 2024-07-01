8 ميداليات لـ«شراع الإمارات» في دولية البارح بالبحرين

المصدر: المنامة - البيان

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حقق منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث 8 ميداليات «ذهبيتان و3 فضيات و3 برونزيات»، في النسخة 30 من بطولة البارح الدولية التي نظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية، بمشاركة أكثر من 50 متسابقاً ومتسابقة من 10 دول تنافسوا على ألقاب فئات «أوبتمست» و«ألكا 4» و«ألكا 6».

ونجح لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني المتوج بلقب البطولة العربية للشراع بالكويت، في خطف الأضواء في منافسات فئتي «ألكا 4» و«ألكا 6»، حيث سيطروا على المراكز الثلاثة الأولى في فئة العموم «ألكا 4»، وحصد عبدالله المرزوقي المركز الأول متقدماً على مروة الحمادي التي حلت في المركز الثاني، بينما نال محمد العويس المركز الثالث.

وضمن منافسات فئة «ألكا 4» بنات، نجحت مروة الحمادي في انتزاع الميدالية الذهبية والمركز الأول لتضيف ميدالية جديدة بجانب فضية العموم، وتوجت اليازية الحمادي بالفضية والمركز الثاني، في حين حلت اللاعبة البحرينية إبرار العلي ثالثة.

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