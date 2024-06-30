الشارقة الرياضي يدشن «عطلتنا غير» بمشاركة 16 نادياً

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يطلق مجلس الشارقة الرياضي النسخة العاشرة من برنامجه الصيفي «عطلتنا غير» الإثنين الأول من يوليو ويستمر لمدة شهر وبمشاركة الفئات العمرية للذكور ما بين 7 ـــ 12 سنة و13 ــــ 17 سنة، وهو البرنامج الذي درج على إقامته سنوياً بهدف استثمار العطلة الصيفية، ويضم «عطلتنا غير» باقة من الفعاليات الترفيهية والتعليمية والدينية والرياضية والتثقيفية والرحلات والمسابقات وورش العمل والمسابقات المشتركة بمشاركة منتسبي «16» نادياً من أندية الإمارة الرياضية والتخصصية على أن تقام فعاليات البرنامج في مركز ناشئة واسط بالشارقة ويتوزع المنتسبون في الأندية وفق الطاقة الاستيعابية لكل نادٍ.

ينطلق البرنامج في أسبوعه الأول بعنوان «هنا الشارقة» ويهتم بإبراز المعالم السياحية والمتاحف بالإمارة وتنظيم زيارات للمنتسبين، والثاني «أنا رياضي» للتشجيع على ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة، وتنظيم برامج رياضية على هامش البرنامج، والثالث «الهوية الوطنية» لزيادة تعزيز انتماء المنتسبين لحب الوطن والتراث الوطني من خلال ورش العمل، والرابع «الاستدامة» تأكيداً على أهمية الاستدامة واستثمار دور الرياضة في التعريف بها للمشاركين، والخامس «أنا متطوع» لتحفيز المشاركين على المشاركة في البرامج التطوعية والفرق التطوعية في مختلف الفعاليات. وتشارك في نسخة هذا العام أندية الشارقة الرياضي والبطائح وخورفكان الرياضي ودبا الحصن والذيد ومليحة والمدام والحمرية وكلباء الرياضي والشارقة الثقافي للشطرنج والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس والشارقة الدولي للرياضات البحرية والثقة للمعاقين وخورفكان للمعاقين والسيارات القديمة والشارقة للصقارين.

وأشار محمد علي بن حماد مدير إدارة الاتصال الحكومي ورئيس لجنة الاتصال في صيف الشارقة الرياضي أن فعاليات النسخة في العام الحالي تنبئ بنسخة مميزة من واقع الإقبال المميز لتسجيل المنتسبين في مختلف الأندية بالإمارة، وأضاف: سيكون هناك برنامج باسم «عيالي أولى» من تقديم الناشئ خالد الحمادي مع المنتسبين على مدار الفعالية، وهو من التفاصيل المميزة لها هذا العام، وأشار محمد علي بن حماد إلى أن الإقبال على تسجيل المنتسبين يعكس قيمة البرنامج واهتمام الأسر بإلحاق الأبناء كونه يشمل كل ما يلبي رغبات هذه الفئة العمرية والاستمتاع بباقة الفعاليات التي يتضمنها بشكل عام، كما أنه يعزز روح التعاون بين المنتسبين، ويقدم مواهب في مختلف المسابقات التي سيتم تنظيمها على مدى الفترة التي يقام فيها من الأول من يوليو إلى الأول من أغسطس التالي، واختتم: سيظهر شعار جديد للحدث، كما ستكون هناك تميمة لهذه النسخة سيتم الكشف عنها مع بداية الفعالية.

يذكر أنه ستقام فعاليات مشتركة بين الأندية وهي المسابقة الثقافية في نادي مليحة ومهرجان الألعاب المائية بنادي الحمرية ومسابقة الألعاب الشعبية بنادي دبا الحصن، فيما تقام مسابقة الابتكار وريادة الأعمال بنادي كلباء الرياضي، أما مسابقة الألعاب الإلكترونية فستكون بمقر نادي خورفكان الرياضي على أن تكون هناك زيارات من اللجنة المعنية بالتقييم.

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