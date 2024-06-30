ميدان الذيد يشهد منافسات جديدة لـ " سن الفطامين"

المصدر: وام

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن اليوم منافسات جديدة لسباق سن الفطامين الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن.

تضمن السباق 24 شوطاً لسن الفطامين منها 8 أشواط لأهل الذيد مشتركات و4 أشواط صعوب لأهل الذيد و10 أشواط مفتوحة وشوطين "بدون علاج" لأهل الذيد لمسافة 1500 متر بحضور عدد كبير من ملاك ومحبي الهجن.

وفيما يخص نتائج المراكز الأولى في السباق فقد فاز بالشوط الأول - بـدون عـلاج - "تكريم "لـ سعيد بن سعيد راشد الشهواني و الشـوط الثاني ظفر به "ثاير" لـ سلطان سعيد عبدالله الكتبي والشــوط الثالث "الشاهينية" لـ أحمد مصبح علي عبدالله الدهماني و الشـوط الرابع " الدنقلاوي" لـ عبدالله سعيد راشد الشمطي بزمن وقدره 2:07:13 ( أفضل توقيت ) و الشوط الخامس "عشاقة" لـ محمد سعيد بن عايش القايدي و الشوط السادس "شاهين" لـ سلطان سعيد عبدالله الكتبي و الشوط السابع "الشاهينية" لـ سيف مهير علي الخرم الكتبي و الشـوط الثامن "دهام" لـ خليفة علي بخيت المسافري.

وفاز بالشوط التاسع "الشاهينية" لـ محمد سعيد محمد الكتبي و الشـوط العاشر "الماهر" لـ سالم راشد حميد الخاصوني و الشوط الحادي عشر"الشاهينية" لـ يعقوب حميد محمد الصريدي و الشـوط الثاني عشر"الفارس" لـ يعقوب حميد محمد الصريدي و الشـوط الثالث عشر "الشاهينية" لـ علي سلطان علي الكتبي والشـوط الرابع عشر "شاهين" لـ محمد راشد بن مرخان الكتبي والشـوط الخامس عشر "الشاهينية" لـ محمد حارب محمد الخاصوني والشـوط السادس عشر "هملول" لـ هويدن عبيد سلطان فاضل والشـوط السابع عشر "الشاهينية" لـ محمد سعيد محمد الكتبي و الشـوط الثامن عشر "شاهين" لـ راشد سعيد محمد الراشدي و الشـوط التاسع عشر "وعد" لـ سيف عبدالله سعيد سالم و الشـوط العشرون "تكتيك" لـ مكتوم ابراهيم يوسف الطنيجي.

أما أشـواط الصـعــوب فقد فاز بالشـوط الواحد والعشرين "متحدة" لـ علي حارب ضحي المنصوري و الشـوط الثاني والعشرين "شاهين" لـ عبدالله خلفان علي الرفيسة الكتبي والشوط الثالث والعشرين "الشاهينية" لـ عبدالله خلفان علي الرفيسة الكتبي والشوط الرابع والعشرين شاهين لـ عبدالله خلفان علي الرفيسة الكتبي.

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