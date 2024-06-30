8 ميداليات ملونة لمنتخب الشراع الحديث في بطولة "البارح" الدولية

المصدر: وام

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حصد لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني لرياضة الشراع الحديث 8 ميداليات ملونة في النسخة الثلاثين من بطولة “البارح” الدولية التي نظمها الاتحاد البحريني للرياضات البحرية واختتمت منافساتها أمس (السبت) بمشاركة 50 متسابقا ومتسابقة من 10 دول تنافسوا على ألقاب فئات أوبتمست وألكا 4 وألكا 6.

وتوزعت ميداليات منتخب الإمارات بين ذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات.

وفرض لاعبو ولاعبات منتخب الإمارات سيطرتهم على المراكز الأولى في العموم لفئة ألكا 4 بعدما أحرز عبدالله طارق المرزوقي المركز الأول، فيما حلت زميلته مروة الحمادي لاعبة منتخبنا الوطني في المركز الثاني، ونال محمد خالد محمد العويس المركز الثالث.

كما نجحت مروة الحمادي في الفوز بالمركز الأول في منافسات ألكا 4 بنات، بينما نالت زميلتها إليازية الحمادي المركز الثالث.

وواصل لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني تفوقهم في منافسات ألكا 6 بنات، وعموم، وتحت 19 سنة، حيث حصدت ضحى محمد يوسف البشر المركز الثاني في منافسات البنات، ونال محمد عبدالكريم الحمادي المركز الثالث في العموم، فيما نال محمد إسماعيل الحوسني على المركز الثالث في منافسات تحت 19 سنة.

ووجه محمد عبد الله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، على نجاحات المنتخب في هذه البطولة ما يؤكد تطوره على الساحتين الآسيوية والعربية.. وأكد أن المشاركة حققت أهدافها في رفع جاهزيتهم للمشاركات الخارجية المقبلة على الصعيدين الآسيوي والعربي.

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