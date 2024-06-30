ممثلو الشركات الدولية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي يزورون مرافق مجمع حمدان الرياضي

المصدر: وام

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زار وفد من صناع القرار وممثلو الشركات الدولية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، في المجال الرياضي، مجمع حمدان الرياضي، في أعقاب مشاركتهم في ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة.

جاءت الزيارة في إطار جهود مجلس دبي الرياضي لتعزيز الاستفادة من النجاح الهائل في مجال استخدامات الذكاء الاصطناعي لتطوير عمل المنشآت الرياضية في العالم، التي أحدثت طفرة في جودة الخدمات والاستفادة من البيانات ومستوى البث التلفزيوني والتسويق والترويج وباقي الخدمات التي تقدّم للمشاركين والمشاهدين والجمهور في الفعاليات الرياضية الدولية.

واطلع أعضاء الوفد على الإمكانات الفنية واللوجستية والتقنيات المتنوعة التي يضمها المجمع الأيقوني وبرنامج معسكرات المنتخبات والفرق وأجندة الفعاليات خلال الفترة المقبلة علاوة على مرافقه المصممة وفق أعلى المعايير الدولية.

كان “ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة ” الذي نظمه مجلس دبي الرياضي قد شهد مشاركة نخبة من صناع القرار في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية، وفي مقدمتهم سيباستيان لانسيسترمير مدير إدارة الرياضة والشراكات الاستراتيجية في شركة مايكروسوفت، وأرماند بينود مدير تطوير الأعمال في مركز الابتكار الرياضي الدولي، وإينيجو بونيلا مدير التطوير في شركة سبورتيان المختصة في الذكاء الاصطناعي الرياضي.

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