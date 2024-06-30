"النصر" يتصدر منافسات النسخة الأولى لبطولة الإمارات للريشة الطائرة "للزوجي"

المصدر: وام

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تصدر نادي النصر نتائج منافسات النسخة الأولى لبطولة الإمارات للريشة الطائرة التي أقيمت أمس في مقر أكاديمية اكسترا بتنظيم من اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ودعم من الهيئة العام للرياضة.

أقيمت منافسات البطولة بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من الفئات العمرية تحت 13، و 15، و17 عاما للعموم، وزوجي بنين وبنات من مختلف أندية الدولة.

وحقق نادي النصر 13 ميدالية ملونة ليأتي في الصداره تلاه نادي كلباء بـ11 ميدالية ملونة في المركز الثاني، ثم أكاديمية المنار بـ3 ميداليات ملونة في المركز الثالث.

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