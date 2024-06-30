20 لاعبة سلة في معسكر تطوير المهارات بالشارقة للمرأة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت إيمان عياشي المدير الفني لكرة السلة في نادي الشارقة الرياضي للمرأة، نجاح معسكر تطوير المهارات الفردية للاعبات تحت 16 سنة لكرة السلة بالنادي بفرعيه الرئيسي والشرقية، الذي انطلق بمشاركة 20 لاعبة بصالة الألعاب الرئيسية بالنادي، ويستمر حتى يوم 30 الجاري، تحت قيادة مدربة تطوير المهارات الفنية الفرنسية ميليسا، المتخصصة في تطوير المهارات الفردية التي تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال.

وأشارت إيمان عياشي، إلى أن المعسكر سيكون له مردود إيجابي على مستقبل جميع اللاعبات في مجال اللعبة لحجم الاستفادة الكبيرة من التدريبات التي تقدمها المدربة الفرنسية للاعبات المشاركات في المعسكر.

من جانبها، أشادت بحماس اللاعبات وبحرصهن على الاستفادة من برنامج المعسكر التعليمي الخاص بتطوير المهارات، كما أشادت بحجم الدعم المقدم من إدارة النادي لكرة السلة في النادي، وتحديداً لفرق المراحل السنية، وتمنت مزيداً من التعاون مع نادي الشارقة للمرأة خلال الفترة المقبلة.

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