ختام النسخة الأولى من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية بالرياض

المصدر: الرياض - البيان

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أسدل الستار مساء أول من أمس، على منافسات النهائيات للنسخة الأولى من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، والتي أقيمت منافساتها في مقر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بمدينة الرياض، وشهدت مشاركة ما يقارب 40 لاعباً من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

توّج الفائزين، تركي الفوزان، الأمين العام للاتحاد الخليجي للرياضات الإلكترونية، حيث حصد المركز الأول فريق تيم فالكونز السعودي في منافسات الفرق، كما توّج لاعب المنتخب البحريني سيد هاشم أحمد، بلقب الفردي بعد فوزه بلقب بطولة «تاكين 8».

من جانبه، قال تركي الفوزان: سعداء بأن نشهد نجاح النسخة الأولى من الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية في السعودية، موضحاً أن البطولة كانت على مستوى من الأهمية وجاءت احتفاء بالمواهب من أجل تمهيد دروب مستقبل الرياضات الإلكترونية. كما قدمت البطولة كل ما يمكن في سبيل التأكيد للعالم مدى أهمية منطقتنا.

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