«عضّة كلب» تُبعد كوردا عن بطولة الغولف    

المصدر: لوس انجليس - أ ف ب

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انسحبت المصنفة أولى عالمياً والبطلة الأولمبية في الغولف الأمريكية نيلي كوردا من الجولة الأوروبية الأسبوع المقبل في إنجلترا، بعد تعرّضها مؤخراً لعضّة كلب.

وأكدت كوردا على «انستغرام»، أنها تنسحب من سلسلة أرامكو تيم سيريز، بعد تعرّضها لهجوم الأسبوع الماضي وقالت: يؤسفني أن أعلن انسحابي من الجولة الأوروبية الأسبوع المقبل في لندن، بعدما تعرضت السبت الماضي في سياتل، لعضّة كلب واحتجت لتلقي العلاج والتعافي بشكل كامل. وأردفت: أعتذر إلى منظمي الجولة الأوروبية للسيدات، والرعاة والمعجبين عن غيابي، ولم تعط كوردا المزيد من التفاصيل حول الحادث ومدى الإصابة التي تعرّضت لها.

وكانت ابنة الخامسة والعشرين الأسبوع الماضي في واشنطن للمشاركة في حدث بي جي ايه للسيدات. ومن غير الواضح متى ستعود كوردا إلى المنافسات.

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