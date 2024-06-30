الأميري يشارك بدورة مدربي اليد في البحرين

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

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يشارك المدرب الوطني إبراهيم الأميري مساعد مدرب الفريق الأول لكرة اليد بنادي مليحة ومساعد مدرب منتخب الإمارات للشباب والناشئين لكرة اليد حالياً بدورة مدربي كرة اليد الرخصة الدولية للتدريب المستوى الثالث C التي ينظمها مركز التدريب والتطوير بالاتحاد البحريني لكرة اليد بإشراف الاتحادين الآسيوي والدولي للعبة. وكان علي اسحاقي رئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد افتتح الدورة بحضور رئيس المركز عبد الرزاق خليل، والمحاضرين الدكتور نبيل طه وعصام عبدالله وعلي العنزور و40 مشاركاً من الدول الخليجية والعربية.

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