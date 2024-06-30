بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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تواصلت أجواء الحماس والتشويق والندية في منافسات ثاني أيام الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وسط حضور جماهيري كبير من الأسر والعائلات الذين توافدوا إلى مدرجات مبادلة أرينا لمؤازرة أبنائهم وبناتهم والاستمتاع بالأجواء الحماسية للبطولة وفعالياتها التي تلائم جميع أفراد الأسرة، وفي نتائج المنافسات، جاء نادي بني ياس في الصدارة والمركز الأول، بينما حققت أكاديمية MOD مركز الوصيف، ونادي الجزيرة المركز الثالث.

واستقطبت الجولة الأولى من البطولة في يومها الثاني مشاركة قياسية من فئات الأطفال «1،2،3» والفتيات دون «12، و14، 16» عاماً، والذين تنافسوا بشغف وحماس على البساط، وتحلوا بأعلى معايير الانضباط والمثابرة والإصرار لتحقيق الفوز.

حضر منافسات اليوم الثاني من البطولة الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والدكتورة روضة السعدي المدير العام للشؤون المؤسسية بدائرة المالية، والدكتور سيف سعيد القبيسي مدير عام الشؤون التنظيمية بدائرة الطاقة بالإنابة، ومحمد بن دلموج الظاهري وسعادة منصور محمد الظاهري عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحاد، وعلياء الحوسني مدير تنفيذي لدى شركة مبادلة للاستثمار، وعدد من ممثلي الشركاء والرعاة والأندية المشاركة.

من جانبه، قال العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو: تجسّد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو منصة تبرز روح المجتمع الإماراتي ولا أدلّ على ذلك من هذا التواجد المؤثر للأسر والعائلات في دعم أبنائهم للتفوق وتقديم الأفضل على البساط.

ويعكس هذا المشهد الجماهيري مدى شعبية رياضة الجوجيتسو التي دخلت كل البيوت وأصبحت جزءاً من الحياة اليومية في الدولة، حتى بلغ أبطالنا الصدارة العالمية لهذه الرياضة، مدفوعين بالدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة والشغف الذي لا يعرف المستحيل لتحقيق الإنجازات.

ويضيف: تنفرد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بشغفٍ كبير يجمع الآباء والأبناء على حد سواء، لما تتبوأه هذه الرياضة من أهمية في المجتمع، وانطلاقاً من القناعة الراسخة للأسر والعائلات بدورها في تنمية شخصية الأبناء وصناعة الأبطال وبناء الأجيال القادرة على المساهمة في نمو ورفعة الوطن.

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