جائزة النمسا الكبرى: فيرستابن يفوز بالسباق السريع أمام ثنائي ماكلارين

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحرز بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سباق السرعة (سبرينت) على أرض فريقه ريد بول، وذلك بتقدمه على ثنائي ماكلارين السبت على حلبة ريد بول رينغ التي تستضيف جائزة النمسا الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

وأضاف الهولندي بهذا الانتصار ثماني نقاط إلى رصيده في صدارة الترتيب العام، بعدما تقدم بفارق 4.616 ثانية على الأسترالي أوسكار بياستري وزميل الأخير في ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، فيما جاء سائق مرسيدس البريطاني الآخر جورج راسل رابعاً وزميله ومواطنه لويس هاميلتون سادساً خلف سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس.

أما سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو، فاكتفى بالمركز السابع أمام زميل فيرستابن المكسيكي سيرخيو بيريس.

وخرج فيرستابن منتصراً للمرة الثالثة في ثلاثة سباقات سرعة من أصل ستة مقررة هذا الموسم، مؤكداً حنكته في هذه السباقات التي فاز بعشرة منها حتى الآن من أصل 15 منذ بدايتها عام 2021.

ورفع سائق ريد بول رصيده في صدارة الترتيب العام إلى 227 نقطة أمام نوريس (156) ولوكلير (150) وساينس (120) وبيريس (112) توالياً.

وكان الهولندي أول المنطلقين في هذا السباق نتيجة تصدره تجارب الجمعة، وذلك قبل ساعات من خوض التجارب التأهيلية للسباق الرئيسي الأحد، وحافظ على صدارته عند المنعطف الأول ومن خلفه نوريس الذي كان يُدافع عن مركزه من هجمات بياستري صاحب المركز الثالث.

استمر ثنائي ماكلارين بالضغط على فيرستابن في اللفة الثانية، تمكن بعدها نوريس من تجاوز الهولندي في المنعطف الثالث، لكن حامل اللقب استعاد مركزه من الخط الداخلي.

واستفاد بياستري من المعركة بين نوريس وفيرستابن للتقدم إلى المركز الثاني فيما تراجع زميله إلى الثالث.

وبدأ بعدها سائق ريد بول بتوسيع الفارق، تزامناً مع تقدم راسل للمركز الرابع بعد تجاوزه ساينس.

بدأ نوريس بعدها بالاقتراب من بياستري لكن الأخير حافظ على رباطة جأشه وبقي أمام زميله، في وقت كان فيرستابن يبتعد أكثر في الصدارة في طريقه لتجاوز خط نهاية السباق المكون من 23 لفة في المركز الأول.

- ترتيب العشرة الأوائل في سباق السرعة:

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 26:41.389 (23 عدد اللفات)

أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 26:46.005 (23)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 26:46.737 (23)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 26:49.743 (23)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 26:51.378 (23)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 26:52.596 (23)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 26:54.813 (23)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 26:58.798 (23)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 27:05.456 (23)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 27:11.564 (23)

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز