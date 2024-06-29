المصنفة الأولى عالميًا.. عضة «كلب» تصيب بطلة الغولف الأمريكية

المصدر: وكالات

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انسحبت المصنفة أولى عالميًا، والبطلة الأولمبية في الغولف الأمريكية نيلي كوردا، من الجولة الأوروبية الأسبوع المقبل في إنجلترا، بعد تعرضها لعضة كلب.

وقالت كوردا في بيان عبر منصة "إنستغرام"، إنها تنسحب من سلسلة أرامكو تيم سيريز، بعد تعرضها لهجوم الأسبوع الماضي: "يؤسفني أن أعلن انسحابي من الجولة الأوروبية الأسبوع المقبل في لندن".

وأضافت "يوم السبت في سياتل، تعرضت لعضة كلب، واحتجت لتلقي العلاج والتعافي بشكل كامل".

وأردفت "أعتذر للجولة الأوروبية للسيدات. الرعاة والمعجبين عن غيابي".

ولم تعط كوردا المزيد من التفاصيل حول الحادث ومدى الاصابة التي تعرضت لها.

كانت ابنة الـ 25، الأسبوع الماضي في واشنطن للمشاركة في حدث بي جي ايه للسيدات، ومن غير الواضح متى ستعود كوردا إلى المنافسات.

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