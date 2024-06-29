دائم البكاء.. لاعب تنس يوجه انتقادًا لاذعًا لرونالدو

المصدر: البيان

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شن الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، لاعب التنس، هجوما لاذعا على كريستيانو رونالدو، قائد وهداف المنتخب البرتغالي.

وشارك رونالدو أساسيا في خسارة منتخب بلاده أمام جورجيا قبل أيام (2-0)، في مباراة شهدت اعتراضات كثيرة من النجم البرتغالي على القرارات التحكيمية.

واعترض رونالدو بشدة على حكم الساحة لعدم احتساب ركلة جزاء لصالحه بعدما تعرض لعملية شد من قميصه خلال المباراة من قبل دفاع جورجيا.

وعبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرام"، تساءل لاعب التنس عن سبب الغضب الدائم للدون، وكتب باسيلاشفيلي: "هل يمكن لأحد أن يخبرني لماذا يبكي كريستيانو رونالدو بعد كل فرصة ضائعة؟".

يذكر أن نيكولوز، 32 عاما، يحتل حاليا المرتبة 446 في التنس، وكان أفضل ترتيب وصل إليه بعام 2019 عندما احتل المركز 16.

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