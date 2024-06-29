بوغاتشار يحلم بلقبه الثالت في «طواف فرنسا» اليوم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أكد السلوفيني، تادي بوغاتشار، دراج فريق الإمارات للدراجات الهوائية للمحترفين، جاهزيته لخوض طواف فرنسا الدولي، أحد الطوافات الثلاثة الكبرى في العالم، والذي ينطلق اليوم في نسخة عام 2024، مشيراً إلى أنه في حالة بدنية جيدة ويسعى إلى المنافسة على اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

ويشارك فريق الإمارات للمحترفين في طواف فرنسا بتشكيلة مكونة من 8 دراجين يتقدمهم بوغاتشار بطل الطواف عامي 2020 و2021 وبطل جيرو إيطاليا في نسخته الأخيرة للمرة الأولى في تاريخه والذي حققه قبل 3 أسابيع.

وإلى جانب بوغاتشار، يضم الفريق نخبة من أفضل الدراجين العالميين وهم البريطاني آدم ييتس، وهو الدراج المخضرم الذي يعول عليه الفريق كثيراً وبطل طواف الإمارات سابقاً، والبرتغالي جواو ألميدا، والبلجيكي تيم ولينز، والإسبانيين خوان أيوسو، ومارك سولير، والفرنسي بافيل سيفاكوف، والألماني نيلز بوليت.

وقال بوغاتشار: «أتطلع إلى انطلاق سباق طواف فرنسا، واعتقد أنه سيكون بداية مميزة لي بعد فوزي في سباق إيطاليا، خاصة وأن الطواف سيبدأ أيضاً في إيطاليا، بالطبع متحمس للغاية وأصبح مستواي أفضل بكثير مما أتوقعه، حيث خضت تدريبات مكثفة واختبارات لقوتي على الدراجة، وواثق بأنني في حالة جيدة للغاية لخوض السباق».

وأكد أن الانتصار الذي حققه في سباق جيرو إيطاليا كان بمثابة شعور لا يصدق، لاسيما وأنها كانت المشاركة الأولى له في السباق، مشيراً إلى أنه يشعر دائماً أن فريق الإمارات مثل العائلة ويعني له الكثير اللعب باسم فريق الإمارات.

وكشف بوغاتشار، عن أنه تجاوز ما حدث معه في طواف فرنسا في العام الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها بعدما لم تسر الأمور بأفضل طريقة بعد الحادث في لييج. وقال: «لا أخفي أني مررت بلحظات من الخيبة والطاقة السلبية حينها، فلم أكن واثقاً بنسبة 100 %، ولكن بعد السباق كانت لدي بطولة العالم التي لم تسر بشكل جيد أيضاً، إلا أن الأمر مختلف هذا العام والتحضير للطواف جاء مختلفاً عن العامين الأخيرين، وأدركت أني بحاجة إلى التدريب والتعافي بشكل أكبر».

وعن الترشيحات التي تضعه كأبرز الدراجين للفوز بالطواف، أوضح بوغاتشار، أن طواف فرنسا يتزامن مع ضغوط كبيرة كونه أكبر سباق في العالم، ولذلك يركز على تحسين عقليته وحالته البدنية، مبيناً أن الجميع كان يتوقع فوزه كل عام ومع ذلك لم يتمكن من الفوز في آخر نسختين، مضيفاً: «أشعر أني في مستوى متميز الآن، وألعب هذه الرياضة للاستمتاع أيضاً، وعندما يتوقف هذا الاستمتاع ربما أفكر في الاعتزال، لذلك أسعى لتحقيق هذا الأمر لأطول فترة ممكنة».

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