فريق «Zephyros» يمثل مدارس الإمارات بمسابقة «فورمولا 1»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حظيت النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس لعام 2024 المقدمة من أدنوك بمشاركة قياسية في فعالياتها التي امتدت خمسة أيام في حلبة مرسى ياس، بلغت أكثر من 1200 طالب مثلوا 314 فريقاً ينتمون إلى 89 مدرسة، وتُوج فريق Zephyros من مدرسة الراحة الدولية (حرم الجاردنز) بالمركز الأول في مسابقة الفورمولا1، وشملت المسابقة تأمين الرعاية وتطوير نموذج مستدام للأعمال، إضافة إلى تصميم سيارات سباق مصغرة لخوض السباقات على مسار مخصص، وسيمثل الفريق الفائز مدارس الإمارات خلال النهائيات العالمية للمسابقة.

ونال فريق Veloci Raptors من مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة المركز الأول لمسابقة «فورمولا إثارة».

وتُوج فريق Off Centre من «مدرستنا الثانوية» بلقب مسابقة 4X4، التي اشتملت على تصميم وبرمجة عربات دفع رباعي تعمل بالتحكم عن بعد، لتجتاز المركبات ثلاث مراحل من العوائق

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