منتخب السلة الأمريكي يستعد لأولمبياد باريس في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد المنتخب الأمريكي لكرة السلة لخوض مباراتين مهمتين أمام منتخبي أستراليا وصربيا يومي 15 و17 يوليو بصالة «الاتحاد أرينا» في أبوظبي في إطار تحضيراته لأولمبياد باريس 2024، ويلتقي المنتخبان الأمريكي والصربي في دور المجموعات بالأولمبياد.

وتشكل أبوظبي المحطة الدولية الأولى للمباريات الاستعدادية للمنتخب الأمريكي لكرة السلة التي تشهد 6 مباريات.

وأشاد ستيف كير، مدرب منتخب كرة السلة الأمريكي للرجال بمستوى المنتخب الصربي واعتبره أحد أفضل المنتخبات في العالم، وقال: متحمسون لمباراتنا ضد المنتخب الصربي الذي أعتبره واحداً من الأفضل في العالم، ويمتلك لاعبين متميزين، ولن نتردد في استخدام جميع أوراقنا في المباراة ونركز على الاستفادة منها لتحسين أدائنا.

وتابع: تألق المنتخب الصربي العام الماضي بفضل براعة المدرب سفيتسلاف بيشيتش، والانسجام بين اللاعبين الذين يتواجدون في الفريق منذ سنوات. وأكد ستيف كير أن نجمي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس وستيفن كوري متحمسان لخوض الألعاب الأولمبية، حيث يسعى المنتخب الأمريكي إلى حصد ذهبيته الخامسة على التوالي.

وتضم تشكيلة المنتخب الأمريكي 12 لاعباً يتمتعون بخبرات متميزة، بمن فيهم البطل الأولمبي ثلاث مرات كيفن دورانت (فينيكس صنز)، ومتصدر الهدافين التاريخيين في الدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس (لوس أنجليس ليكرز)، الذي يحمل اثنتين من الميداليات الذهبية الأولمبية، إلى جانب ستيفن كوري (جولدن ستيت ووريرز).

تضم القائمة بام أديبايو (ميامي هيت)، وديفين بوكر (فينيكس صنز)، وستيفن كاري (غولدن ستيت واريورز)، وأنتوني ديفيس (لوس أنجلوس ليكرز)، وأنتوني إدواردز (مينيسوتا تمبروولفز)، وجويل إمبييد (فيلادلفيا سفنتي سيكسرز)، وتايريس هاليبرتون (إنديانا بيسرز)، وجرو هوليدي (بوسطن سيلتيكس)، وكواهي ليونارد (لوس أنجليس كليبرز)، وجايسون تيتوم (بوسطن سيلتيكس). الجدير بالذكر أن «الاتحاد أرينا» ستشهد مواجهة يوم 16 يوليو بين المنتخب الصربي، المصنف الرابع عالمياً، ونظيره الأسترالي، المصنف الخامس عالمياً وحامل لقب بطولة آسيا لكرة السلة لعام 2022 وصاحب البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

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