انطلاقة قوية لمنافسات الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

المصدر: وام

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انطلقت اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في مبادلة أرينا بأبوظبي، وسط حضور جماهيري غفير. وتتضمن البطولة الأكبر والأحدث على أجندة فعاليات رياضة الجوجيتسو المحلية خمس جولات، تقام في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الجاري، متضمنة 3 جولات لفئة "البدلة" وجولتين لفئة "بدون البدلة".

وسجلت البطولة سابقة مهمة على مستوى أجندة الجوجيتسو المحلية، حيث تستقطب مشاركة اللاعبين واللاعبات من الفئات كافة بداية من الصغار والشباب والكبار والأساتذة، بدءاً من 4 سنوات وحتى أكثر من 30 عاماً.

حضر منافسات اليوم الأول من البطولة، وشارك في تتويج الفائزين، معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وسعادة صالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وسعادة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيت، وسعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة للجمارك، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من ممثلي الشركاء والرعاة والأندية المشاركة.

وشهد اليوم الأول نزالات فئات الكبار والأساتذة والشباب (تحت 18 عاماً) بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من مختلف أنحاء الدولة، قدموا نزالات قوية وأظهروا تصميماً كبيراً وندية لافتة لحسم المنافسات.

وفي ختام منافسات اليوم الأول من الجولة الأولى نجحت أكاديمية "MOD" في تصدر المنافسات، بينما حقق نادي الوحدة مركز الوصيف، ونادي بني ياس المركز الثالث.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تشكل خطوة متقدمة في مسيرة الاتحاد لنشر وتطوير رياضة الجوجيتسو وتكريس التزامنا ببلوغ آفاق جديدة من التميز على الأصعدة كافة، كما أنها مؤشر على استدامة دعم القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام ورياضة الجوجيتسو بشكل خاص التي تعزز قيم الانضباط والشجاعة والصبر والتحمل والثقة بالنفس لدى أجيالنا القادمة من الأبطال.

وأضاف: تشكل الجولة الأولى بداية رحلة يخوضها الرياضيون لإبراز قدراتهم وبلوغ آفاق جديدة من المجد. وتندرج البطولة في إطار مساعي الاتحاد لتسليط الضوء على أهمية الرياضة في بناء مجتمع صحي ومتماسك، وصناعة إرث رياضي للأجيال المقبلة من خلال تنظيم أقوى البطولات التي ترقى إلى مستويات عالمية وتواكب أفضل المعايير التنظيمية.

وتتفرد البطولة بنظام تصنيف خاص بها يهدف إلى ضمان التكافؤ بين جميع اللاعبين وتعزيز روح التنافسية، حيث يجري منح النقاط نظير الأداء المميز والإنجاز المبني على عوامل متعددة مثل الاستراتيجية والتقنيات والمهارات، ويساهم هذا النظام الفريد في حث اللاعبين على تحسين مهاراتهم وتطوير أساليبهم بصورة مستدامة.

ويساهم نظام تصنيف البطولة في تحفيز الأندية على الاستثمار الأمثل في المواهب والدفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين في مختلف الفئات على امتداد جميع الجولات الخمس للبطولة، وذلك لحصد المزيد من النقاط وضمان المنافسة على اللقب.

وقال إيجور لاسيردا مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: سجلت البطولة منذ انطلاقها اليوم مستوى عالياً من التنافسية بين اللاعبين، واستمتعنا بالأداء المميز من لاعبي جميع الأندية والأكاديميات، ونحن فخورون بأداء فريقنا ونجاحه في إضافة المزيد من الميداليات إلى خزائن النادي والنقاط التي تؤهلنا للمنافسة على كأس البطولة، وتشكل منافسات اليوم بداية رحلتنا مع هذا الحدث المهم لجمع النقاط طوال جولاتها الخمس، لذا سنقوم بالدفع بأفضل لاعبينا والاعتماد على المواهب الواعدة، بما يساهم في تطويرهم وإكسابهم خبرات جديدة.

وقالت أريادن أوليفيرا مدربة فئة السيدات في نادي العين للجوجيتسو: تلعب البطولة دوراً محورياً في تطوير رياضة الجوجيتسو من خلال منح اللاعبين واللاعبات فرصة المشاركة في جولاتها المختلفة وأجوائها التنافسية، ما يحثهم على مزيد من التركيز لتحسين مهاراتهم وخبراتهم وبذل كل الجهد لإحراز التقدم على المستويات كافة، خاصة أن البطولة تستقطب نخبة اللاعبين في الدولة، بما يجعلها اختباراً حقيقاً لمهارات اللاعبين وفرصة لا مثيل لها للتطور، وتضمن هذه العوامل الارتقاء بمستوى اللاعبين وأدائهم في البطولة، وتثمر عن منافسات حماسية على مدار العام.

وقال عمر الفضلي لاعب نادي الوحدة صاحب الحزام الأسود والفائز بذهبية فئة الكبار وزن 69 كجم: سعادتي بالفوز اليوم لا توصف لأن جميع نزالاتي كانت حافلة بالتحديات أمام منافسين أقوياء على مستوى المهارات والقوة البدنية واللياقة، إلا أنني كنت مصمماً على الفوز في هذه البطولة التي تحمل اسماً غالياً، ما شكل حافزاً لا مثيل له دفعني إلى مواصلة الضغط على الخصم طوال النزال لأن الفوز كان خياري الوحيد.

وقالت دانة البريكي لاعبة نادي الجزيرة حزام أزرق الفائزة بذهبية فئة الشباب تحت 18 عاما وزن 40 كجم: فوزي اليوم هدف وضعته نصب عينيّ منذ الاعلان عن البطولة وبالنسبة لي يتخطى الأمر مجرد الفوز، لأن المشاركة بحد ذاتها كانت فرصة مثالية لمواجهة لاعبين متمرسين وخوض تحدي من مستوى جديد، انطلاقاً من شغفي برياضة الجوجيتسو.

وقال البرازيلي أندريه لويز دي ألميدا لاعب نادي العين حزام أسود الفائز بذهبية فئة الأساتذة وزن 85 كجم: سعيد للغاية بهذا الفوز وتحقيق ذهبية جديدة تضاف إلى رصيدي وتدعم مسيرة النادي، وأشكر الجهازين الفني والإداري وزملائي في الفريق، الذين كانوا عوناً كبيراً لي وشجعوني خلال النزالات، وقدموا لي كل أشكال الدعم لتحقيق هذا الإنجاز.

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