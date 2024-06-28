جائزة النمسا الكبرى: فيرستابن ينطلق من المركز الأول في سباق السرعة

المصدر: أ ف ب

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ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، غدا السبت من المركز الأول في سباق السرعة في جائزة النمسا الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد أن سجل أسرع زمن في التصفيات الجمعة على حلبة ريد بول في سبيلبيرغ.

وفرض بطل العالم في الأعوام الثلاثة الأخيرة، نفسه في التصفيات الثالثة التي كانت تكتيكية جدا حيث خرج السائقون في اللحظة الأخيرة للقيام بلفة واحدة سريعة فقط.

وقال فيرستابن البالغ من العمر 26 عاما والساعي الى فوزه الثاني تواليا والخامس في النمسا "أنا سعيد جدًا بحصولي على المركز الأول في تصفيات السرعة أمام جماهيري وفي السباق المُقام على أرضنا. كل شيء سار على ما يرام اليوم. كانت قيادة السيارة ممتعة ووجدنا التحسينات المناسبة على الفور. إنها بداية جيدة لعطلة نهاية الأسبوع".

وحقق فيرستابن أسرع لفة بزمن 1:04.686 دقيقة وتفوق على ثنائي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري بفارق 93 و301 جزء من الألف من الثانية على التوالي.

وحل سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل رابعا أمام سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس وزميله في مرسيدس مواطنه لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، وسائق ريد بول الثاني المكسيكي سيرخيو بيريس.

وعانى سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو من مشكلة ميكانية عند خروجه من منطقة الصيانة وبقي محاصرًا دون أن يتمكن من تحقيق أي زمن، الأمر الذي سيجعله يبدأ من المركز العاشر فقط.

ونجح سائقا ألبين الفرنسيان استيبان أوكون وبيار غاسلي في التأهل الى التصفيات الثالثة مرة أخرى على غرار ما فعلاه في في برشلونة نهاية الأسبوع الماضي، مما يؤكد تطورهما في الآونة الأخيرة.

وينطلق أوكون وغاسلي من المركزين الثامن والتاسع ظهر السبت.

في المقابل، خيب فريق أستون مارتن الآمال باكتفاء سائقيه الكندي لانس سترول والإسباني المخضرم فرناندو ألونسو بالمرتبتين 12 و13 تواليا خلف سائق هاس المتواضع الدنماركي كيفن ماغنوسن.

وهنا جدول الانطلاق في سباق السرعة:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:04.686 د (11 عدد اللفات)

2. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:04.779 د (13)

3. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:04.987 د (14)

4. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:05.054 د (9)

5. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:05.126 د (12)

6. لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:05.270 د (13)

7. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:06.008 د (14)

8. استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:06.101 د (12)

9. بيار غاسلي (فرنسا/ألبين) 1:06.624 د (12)

10. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 0.000 د (12)

11. كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:05.806 د (8)

12. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:05.847 د (8)

13. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:05.878 د (9)

14. يوكي تسونودا (اليابان/آر بي) 1:05.960 د (9)

15. لوغان سارجنت (الولايات المتحدة/وليامس) 0.000 د (9)

16. دانيال ريكياردو (أستراليا/آر بي) 1:06.581 د (6)

17. نيكو هولكنبرغ (ألمانيا/هاس) 1:06.583 د (6)

18. فالتيري بوتاس (فنلندا/ساوبر) 1:06.725 د (6)

19. ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:06.754 د (6)

20. دجو غوانيو (الصين/ساوبر) 1:07.197 د (6)

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