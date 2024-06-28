دوري "أن بي ايه": ليكرز يحقّق حلم ليبرون ويختار نجله بروني في الدرافت

المصدر: أ ف ب

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اختير بروني، نجل النجم ليبرون جيمس، من قبل لوس انجليس ليكرز في المركز 55 على قائمة الدخول "درافت" الى دوري كرة السلّة الأمريكي للمحترفين الخميس في الجولة الثانية، ليصبحا أول أب وإبن يلعبان في موسم واحد بتاريخ الدوري كما كان يحلم "الملك".

وتحوّل الحلم الى حقيقة بالنسبة لجيمس الأب، الفائز بجائزة أفضل لاعب أربع مرات وبطل الدوري أربع مرات ايضًا، والذي لطالما كرّر لاعوام حلمه باللعب الى جانب ابنه.

وقال روب بيلينكا المدير العام لليكرز "في تاريخ الدوري الامريكي للمحترفين، لم يكن هناك أب وابن يتشاركان في ملعب كرة السلة ذاته".

وتابع "يبدو هذا وكأنه شيء يمكن أن يكون سحريًا".

وفي حين يستعد ليبرون (39 عاما) للمشاركة مع المنتخب الامريكي في منافسات كرة السلة ضمن دورة الالعاب الاولمبية في باريس الشهر المقبل، سيرتدي بروني (19 عاما) قميص ليكرز في الدوري الصيفي في لاس فيغاس.

ونشر ليبرون صوراً عبر حسابه في انستغرام وأرفقها بكلمة واحدة "الإرث!!!!!!"، وهذه الصورة جمعته بنجله اثناء صغره، وتظهرهما وهما يحاولان كبس السلّة "دانك" وأخرى وهما يرتديان قميص ليكرز.

ولعب بروني الموسم الماضي مع جامعة "ساوثرن كاليفورنيا" وبلغ معدله 4.8 نقاط و2.8 متابعات و2.1 تمريرة حاسمة وذلك بعد مسيرة جيدة ايضا في دوري الثانويات.

ويملك ليبرون حتى يوم السبت من اجل اتخاذ قراره بتفعيل الموسم الاخير في عقده مع ليكرز ام ان يصبح لاعبا حرًا، وحينها يستطيع التوصل الى اتفاق جديد مع ليكرز. وهذا ما يعطيه ايضا خيارات متعددة في حال انتهى الامر ببروني في فريق آخر بالدوري الاشهر عالميًا.

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