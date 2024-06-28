القمزي يبدأ غداً مهمة الدفاع عن اللقب في بطولة العالم لـ"زوارق الفورمولا 2 "

المصدر: وام

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يخوض زورقا فريق أبوظبي اختباراً قوياً غداً السبت، خلال المشاركة في سباق أفضل زمن، ضمن الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، التي تقام على شواطئ مدينة برنديسي الإيطالية.

وتكمن أهمية سباق أفضل زمن في أنه يضمن تسجيل انطلاقة قوية من مركز متقدم في السباق الرئيسي الذي سيقام بعد غد الأحد.

ويبدأ زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي مشوار الدفاع عن لقب البطولة الذي حققه الموسم الماضي باختبار الزمن، ومعه زورق أبوظبي 2 بقيادة زميله منصور المنصوري.

وتعد جولة برنديسي هي الجولة الافتتاحية في المونديال الذي يتضمن 5 جولات تستمر منافساتها حتى سبتمبر المقبل.

وبالنسبة للبرنامج الزمني للجولة الأولى.. فقد أعلن الاتحاد الدولي منظم الحدث عن بداية الفعاليات صباح بالاجتماع التنويري للمتسابقين، والذي ستليه مباشرة التجارب الحرة للزوارق المشاركة وعددها 25 زورقاً، ومن ثم الدخول في سباق أفضل زمن الذي يقام على 3 فئات.

وقال المتسابق راشد القمزي : " أمامي مهمة ليست سهلة للدفاع عن اللقب. يجب أن أقدم أفضل ما لدي في الجولة الافتتاحية".

الجدير بالذكر أن راشد القمزي سبق له أن حقق لقب البطولة 4 مرات في أعوام 2017، و 2019، و2021، و2023.

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