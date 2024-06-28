ويمبلدون: ديوكوفيتش يشارك في منافسات الفردي

المصدر: أ ف ب

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سيشارك الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالميًا سابقا والثاني حاليا في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد ان تواجد ضمن القرعة التي اجريت الجمعة.

وعانى ديوكوفيتش بطل ويمبلدون سبع مرات من الإصابة التي اجبرته على الانسحاب قبل مواجهته في الدور ربع النهائي لبطولة فرنسا المفتوحة امام النروجي كاسبر رود بعد تمزق الغضروف المفصلي الإنسي في ركبته اليمنى مطلع الشهر الحالي وخضع لعملية جراحية.

وقال اللاعب الصربي البالغ من العمر 37 عاما في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لن يلعب في ويمبلدون إلا إذا كان جاهزًا بما يكفي "للقتال من أجل اللقب".

وصرّح لبي بي سي "لم آت إلى هنا لخوض بضع جولات".

وأردف "إذا وصلت الى قناعة أنني أستطيع اللعب بشكل قريب من الحد الأقصى أو الحد الأقصى بالفعل، فسألعب. إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف أعطي شخصًا آخر فرصة للعب.

وتابع "لن ألعب إلا إذا كنت أعرف أنني في حالة جيدة بما يكفي للذهاب بعيدًا في البطولة والقتال من أجل اللقب، لذلك هذا هو الشرط".

ديوكوفيتش الفائز بـ 24 بطولة كبرى بلغ نهائي ويمبلدون في الاعوام الخمسة الماضية، وخسر في نهائي العام الماضي بعد خمس مجموعات امام الإسباني كارلوس ألكاراس.

وسبق أن تأكدت مشاركة ديوكوفيتش في منافسات كرة المضرب لأولمبياد باريس 2024 حيث يطمح للظفر بالميدالية الذهبية للمرة الاولى في مسيرته.

وبرز ايضا إسم البريطاني أندي موراي في قرعة فردي الرجال على الرغم من خضوعه الاسبوع لجراحة.

وخضع حامل اللقب مرتين لعملية جراحية لكيس في العمود الفقري، مما أثار شكوكا كبيرة حول مشاركته.

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