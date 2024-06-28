الاتحاد العربي للشطرنج يعتمد بطولات موسم 2024

المصدر: وام

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اعتمد الاتحاد العربي للشطرنج برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي جدول بطولات الموسم الحالي 2024م.

وتمت الموافقة من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الذي يتخذ من إمارة الشارقة مقرا له على استضافة مدينة سوسة بالجمهورية التونسية لبطولة العرب الفردية للشطرنج للفئات العمرية من 8 الى 20 سنة للذكور والإناث، وعلى استضافة مدينة صلالة بسلطنة عمان لبطولة الأندية العربية الأبطال الفرقية للشطرنج 2024 واستضافة إمارة الشارقة لبطولة العرب الفردية للرجال والسيدات وبطولة السريع والخاطف للشطرنج.

وأكد أن الموافقة على اختيار هذه الدول لاستضافة تلك البطولات جاء بعد دراسة الملفات المقدمة من قبلهم من قبل اللجنة الفنية ولجنة المسابقات، التي أخذت بعين الاعتبار مجموعة واسعة من الاشتراطات والمعايير التي يجب أن تتوافر في الدول المستضيفة للبطولات العربية بمختلف فئاتها، لافتا أن الموسم الحالي يتضمن إلى جانب هذه البطولات عقد عدة دورات تدريبية.

وينظم الاتحاد اللبناني للشطرنج اليوم الجمعة وبدعم من الاتحاد العربي للشطرنج دورة صقل وتأهيل الحكام العرب الدولية (حكم اتحادي) المعتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج.

وأثنى الشيخ خالد القاسمي على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وحكومة الشارقة على وجه الخصوص للاتحاد العربي للشطرنج وتقديم كافة التسهيلات والإمكانات المتاحة ووضعها في خدمة وتطوير هذه اللعبة من خلال توفير مقر رسمي للاتحاد وموارد مالية كافية لتنظيم البطولات ودعم الاتحادات العربية وتنظيم البرامج التدريبية للاعبين والحكام والمدربين والارتقاء بمستوياتهم ونشر ثقافة اللعبة على الصعيد العربي بهدف استقطاب مزيد من اللاعبين لهذه اللعبة المهمة، خاصة شرائح الأطفال واليافعين وتهيئة جيل جديد واعد من اللاعبين قادرين على تحقيق التميز والإنجازات على الصعيد الإقليمي والدولي.

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