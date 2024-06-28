الرياضة الإماراتية.. حضور قوي في المشهد العالمي خلال يوليو المقبل

المصدر: وام

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تنتظر الرياضة الإماراتية العديد من المشاركات الخارجية البارزة خلال شهر يوليو المقبل، تتصدرها المنافسة بثاني أكبر بعثة في تاريخ الدولة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي تنطلق 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس المقبلين.

وكانت أكبر بعثة شاركت بها الإمارات في أولمبياد لندن 2012 هي 32 رياضيا ورياضية في 7 ألعاب هي كرة القدم، والشراع، والرماية، ورفع الأثقال، والسباحة، والجودو، وألعاب القوى.

وتأتي المشاركة الأولمبية في المقدمة، إذ تأهل حتى الآن بشكل مباشر 11 رياضيا ورياضية، في 3 رياضات، هي قفز الحواجز للفروسية عن طريق كل من محمد الهاجري، وعبد الله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، وفي الدراجات صفية الصايغ، التي تشارك كأول لاعبة إماراتية للدراجات في الأولمبياد، وفي الجودو، تأهل 5 لاعبين ولاعبة واحدة هم ظافر آرام، ونارمند بيان، وطلال شفيلي، وعمر معروف، وأرام جريجوريان، وبشيرات خرودي، ، الذي تأهل مؤخرا، فضلا عن 3 رياضيين آخرين اثنين منهم ببطاقتي دعوة من الاتحاد الدولي للسباحة لكل من يوسف المطروشي ومها الشحي، وبطاقة أخرى في منافسات ألعاب القوى.

وقبل مشاركته في أولمبياد باريس، يشارك المنتخب الوطني لقفز الحواجز في بطولة دولية بإنجلترا 17 يوليو المقبل لتكون مسك الختام في الاستعدادات قبل السفر إلى باريس.

وستنظم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو خلال يوليو المقبل، عدة جولات خارجية في كل من البرازيل، والفلبين، ومنغوليا، وبيرو، والمكسيك، وقيرغيستان، وأرمينيا وكرواتيا، وقطر، وجنوب أفريقيا.

وقال طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن الرابطة تنظم سنويا ما يزيد عن 250 بطولة حول العالم، لنشر وتطوير اللعبة، وتوفير أفضل بيئة تنافسية للأبطال والبطلات في مختلف الفئات.

ولفت إلى حرص أبوظبي على تعزيز مكانتها كأكبر مطور للعبة في العالم، من خلال تطبيق أفضل برامج لنشر اللعبة، واكتشاف وصقل المواهب، وصناعة الأبطال، وتنظيم البطولات في أهم مدن وعواصم العالم، وأن المستهدف للرابطة في المستقبل أن تنظم 500 بطولة سنويا حول العالم.

وخلال يوليو المقبل، يستكمل فريق الإمارات للدراجات الهوائية مشاركته في طواف فرنسا، الذي ينطلق 29 يونيو الجاري، ويستمر حتى 21 يوليو المقبل، وذلك من خلال 8 دراجين، يتصدرهم البطل السلوفيني تادي بوجاتشار المتوج بلقب طواف فرنسا مرتين.

وفي لعبة التنس يشارك منتخبنا الوطني في بطولة كأس ديفيز "المجموعة الرابعة" التي تستضيفها مدينة فينوم في كمبوديا خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل.

كما يشارك منتخبنا الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية بقائمة تضم 15 لاعبا، في بطولة آسيا لبناء الأجسام، التي تقام في منغوليا من 2 إلى 8 يوليو المقبل.

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