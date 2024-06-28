"الرياضات البحرية" يعتمد مشاركة الدراجات المائية في بطولة "آي جي إس بي" ببولندا

المصدر: وام

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ، مشاركة منتخب الإمارات للدراجات المائية في بطولة آي جي إس بي الدولية في بولندا خلال شهر يوليو المقبل، وتكليف جمال الجناحي عضو مجلس الإدارة بتشكيل المنتخب الذي سيشارك في البطولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث الذي عقد أمس برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة.

واطلع الحضور على خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وجدول أعمال المشاركات في الاستحقاقات الخارجية، واستعرضت الأندية البحرية بالدولة خلال الاجتماع إنجازاتها في الربع الثاني من الموسم على المستويين المحلي والدولي، وتم الاطلاع على أهم المكتسبات التي تحققت للرياضة البحرية في الفترة الماضية.

حضر الاجتماع، خالد جاسم المدفع نائب رئيس الاتحاد، وأحمد الشرياني الأمين العام، والأعضاء أحمد إبراهيم، وسالم الرميثي، وأحمد الحوسني، وعارف الهرنكي، وجمال الجناحي، ومريم الحوسني، وهيثم العلي.

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