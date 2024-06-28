الإمارات تشارك في «أولمبياد باريس» بثاني أكبر وفد رياضي في تاريخها

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تستعد الإمارات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» المقررة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، بثاني أكبر وفد رياضي في تاريخها بعد أن ارتفع عدد المشاركين إلى 14 رياضياً ورياضية، من بينهم 11 لاعباً تأهلوا بشكل مباشر في 3 رياضات، هي الدراجات الهوائية والفروسية «قفز الحواجز» والجودو، إضافة إلى بطاقتين سيمنحهما الاتحاد الدولي للسباحة، الأولى ستكون من نصيب السباح يوسف المطروشي، والثانية للسباحة مها الشحي، أمام البطاقة الأخيرة فستحصل عليها الإمارات من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ليرتفع بذلك عدد الرياضيين الإماراتيين في المحفل الأولمبي إلى 14 رياضياً ورياضية، مسجلين ثاني أكبر مشاركة للدولة في تاريخ الألعاب الأولمبية بعد أولمبياد لندن 2012، الذي سجل مشاركة 32 رياضياً ورياضية في 7 ألعاب، هي كرة القدم، وألعاب القوى، والشراع، والرماية، والسباحة، ورفع الأثقال، والجودو.

وتضم قائمة الرياضيين الإماراتيين المتأهلين بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس صفية الصايغ، لاعبة المنتخب الوطني للدراجات الهوائية، ورباعي منتخب قفز الحواجز المتكون من محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، و6 لاعبين من منتخب الجودو، هم نارمند بيان في وزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كغم، وأرام جريجوريان تحت 90 كغم، وظافر آرام تحت 100 كغم، وعمر معروف فوق 100 كغم، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات للوزن الخفيف تحت 52 كغم.

وحققت الإمارات ميداليتين في تاريخ مشاركاتها في دورة الألعاب الأولمبية، بواسطة الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم، الذي أحرز الميدالية الذهبية في الرماية «الحفرة المزدوجة» في أولمبياد أثينا عام 2004، وسيرجيو توما الذي حقق الميدالية البرونزية في منافسات الجودو في ريو دي جانيرو 2016.

وتعد مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة الحادية عشرة في تاريخها، بينما كانت الأولى في عام 1984 في أولمبياد لوس أنجلوس عندما شاركت الإمارات في رياضة واحدة، هي ألعاب القوى بـ8 عدائين، وجاءت المشاركة الثانية في أولمبياد سيول في 1998 بـ12 لاعباً، بواقع 6 دراجين و6 عدائين. وشاركت الإمارات في أولمبياد برشلونة 1992 بوفد رياضي ضم 13 لاعباً من 3 ألعاب، هي: السباحة، والدراجات، وألعاب القوى، مقابل 5 رياضيين في أولمبياد أتلانتا 1996، هم محمد محكوم في سباق 200م جري، وعلي درويش محمد في سباق الدراجات الهوائية، والرامي نبيل عبدالرازق في مسابقة البندقية الهوائية، والسباح خويطر الظاهري في 100م حرة، ومحمد خليفة القبيسي في رياضة البولينغ.

وشاركت الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية 2000 في ثلاث ألعاب، هي الرماية، والسباحة، وألعاب القوى، بوفد رياضي ضم 4 رياضيين. وفي أولمبياد أثينا 2004 شاركت الإمارات في 3 ألعاب، هي الرماية، وألعاب القوى، والسباحة، بوفد رياضي ضم 4 لاعبين. وفي أولمبياد بكين 2008، شاركت الإمارات بـ8 رياضيين في 7 رياضات، هي ألعاب القوى، والفروسية، والجودو، والشراع، والرماية، والسباحة، والتايكواندو.

وفي أولمبياد ريو دي جانيرو شاركت الإمارات بـ13 رياضياً ورياضية في 6 ألعاب مختلفة، هي ألعاب القوى، ورفع الأثقال، والدراجات الهوائية، والرماية، والجودو، والسباحة، مقابل 6 رياضيين في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة «أولمبياد طوكيو 2020» في 4 ألعاب، هي الجودو، وألعاب القوى، والرماية، والسباحة.

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