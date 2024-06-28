برنامج «نوخذة أبوظبي الصيفي» ينطلق 6 يوليو

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن إقامة وتنظيم برنامج نوخذة أبوظبي الصيفي لموسم 2024،بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وينطلق البرنامج 6 يوليو المقبل ويستمر حتى 15 أغسطس ويقام على كاسر الأمواج وفي المرفأ وفي جزيرة دلما التي تحتضن المعسكر الصيفي وللمرة الأولى.

ويشمل البرنامج الذي ينظمه النادي تدريبات للبحارة على كيفية الإبحار بالقوارب الشراعية بشكل نظري وعملي بالإضافة إلى تعلم مهارات إتقان الإبحار الشراعي وقراءة سرعة الرياح وكيفية التعامل مع المحامل والقوارب الشراعية.

فرصة

وأكد ماجد المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في النادي أن إقامة البرنامج في جزيرة دلما يمنح الفرصة لأهالي المنطقة بإشراك أبنائهم عبر معسكرات صيفية تعطيهم فرصة تعلم أهم مهارات الإبحار الشراعي وقال: سعداء بأن يتم إقامة جانب من البرنامج هذا الموسم في جزيرة دلما وأن نعطي للأبناء هناك فرصة من أجل دخول المنافسة.

توقيت

أكد ماجد المهيري أن البرنامج في دلما سيكون مستمراً حتى بداية الموسم الدراسي 2024 - 2025 من أجل إعطاء الفرصة للمشاركين لتعلم المهارة وإتقانها بشكل أكبر.

وتحدث ماجد المهيري عن أهمية برنامج النوخذة الذي سيكون فرصة لصقل مهارة اللاعبين المميزين من أجل مشاركتهم لاحقاً عبر برنامج النوخذة الذي تنظمه أكاديمية أبوظبي للمشاركة في سباقات المحامل الشراعية 22 قدماً، بالإضافة إلى أن فرق البحث عن المواهب في سباقات الشراع ستكون حاضرة من خلال البرنامج للبحث اللاعبين المميزين وتأهيلهم للمشاركة في سباقات المحامل الكبيرة فئة 43 و60 قدماً وتأهيلهم بالشكل المناسب قبل خوض السباقات الطويلة مثل سباق دلما التاريخي وقال: نريد أن نعطي أهالي دلما أكبر فرصة بهدف تكوين جيل قوي للمشاركة في سباقات المحامل ومواصلة رحلة الحفاظ على تراث الأجداد ويستمر باب التسجيل في البرنامج حتى الرابع من يوليو المقبل.

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