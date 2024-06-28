3000 لاعب في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتجه الأنظار اليوم إلى مبادلة أرينا في أبوظبي، حيث تنطلق منافسات الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، الحدث الأضخم على ساحة رياضة الجوجيتسو المحلية بمشاركة قياسية من 3000 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات وتستمر منافساتها حتى 30 يونيو الجاري.

وتمثّل البطولة أكبر تجمّع لمحبي رياضة الجوجيتسو على المستوى المحلي حيث تستقطب مشاركة اللاعبين واللاعبات من فئات الصغار والشباب والكبار والأساتذة، بدءاً من 4 سنوات وحتى أكثر من 30 عاماً.

وتشهد الجولة الأولى من البطولة مشاركة نخبة لاعبي ولاعبات الجوجيتسو في الدولة لتقديم أقوى عروض ومهارات الجوجيتسو، من جانبه، قال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو: تعتبر بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو محطة استثنائية لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، حيث تتيح للاعبين واللاعبات على اختلاف خبراتهم وتجاربهم اختبار قدراتهم في بيئة تنافسية تواكب أفضل البطولات العالمية، وتعزيز جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات المقبلة واستدامة مسيرة التميز الرياضي للدولة».

وتابع: تعكس بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لتوفير الفعاليات والبطولات التي تشكل منصات رائدة تساهم في ازدهار الرياضة، وتعميم فوائدها البدنية والذهنية وغرس قيمها النبيلة في المجتمع بمختلف شرائحه. كما تجسّد البطولة جهود الاتحاد الرامية إلى تعزيز انتشار ثقافة رياضة الجوجيتسو وتوسيع قاعدة الممارسين والمساهمة في بناء جيل قوي وتؤكد على المساعي المستمرة لتطوير اللعبة والارتقاء بها إلى آفاقٍ جديدة من التميز والإنجاز.

من جهته، قال منصور الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «نفخر في مبادلة برعاية بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو؛ التي تعد الأضخم في رياضة الجوجيتسو على المستوى المحلي، ويأتي هذا في إطار حرصنا الدائم على دعم الفعاليات الرياضية المحلية وتمكين الشباب وتعزيز دورهم ومشاركتهم في كافة المجالات، كما ينسجم مع شراكتنا الراسخة مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورعايتنا للمنتخب الوطني للجوجيتسو. وتتمتع مبادلة بسجل حافل في مجال الرعاية والشراكات الاستراتيجية المجتمعية الهادفة، وتعمل بصفتها شركة وطنية رائدة ومستثمراً عالمياً مسؤولاً، على إحداث تأثير إيجابي ومستدام داخل الدولة وخارجها».

ويشهد اليوم الأول منافسات فئات الكبار والأساتذة والشباب (تحت 18 عاماً)، في حين يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الأطفال والناشئين (بنات) تحت 16 و14 و12 عاماً، فيما تم تخصيص اليوم الختامي لمنافسات الناشئين (أولاد) تحت 16 و14 و12 عاماً.

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