3 إماراتيات في دورة مدربي الطائرة بالكويت

المصدر: الشارقة - البيان

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رشح نادي الشارقة الرياضي للمرأة، 3 مدربات إماراتيات من لاعبات النادي للاشتراك في دورة المدربين الدولية للمستوى الثاني للكرة الطائرة، المقامة في مركز عبد الله السالم لإعداد القادة بدولة الكويت، وهن منى عباس وبدور الحمادي وعلياء ناصر.

تهدف الدورة إلى تأهيل لاعبات النادي الحاصلات على دورة المستوى الأول للمدربين، لتحسين قدراتهم الذاتية في التدريب، وصقل قدراتهن، بهدف توليهن مهام تدريبية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك الفرق الوطنية والأندية الكبرى، وتطوير قدراتهم التدريبية ذهنياً ومعرفياً، والتعرف إلى آخر مستجدات القانون والعلوم الرياضية.

تتضمن الدورة مجموعة من محاور التدريب، من أهمها التكتيكات المتقدمة في الكرة الطائرة، تقنيات التدريب الحديث، إدارة الفرق الرياضية، التدريب البدني.

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