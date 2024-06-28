مجلس دبي الرياضي يحتفل بالفائزين في «ألعاب المدارس»

المصدر: دبي - البيان

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احتفل مجلس دبي الرياضي بالطلاب والطالبات الفائزين في منافسات النسخة الرابعة من «دورة طلبات لألعاب مدارس دبي» الأكبر من نوعها في دبي، التي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية، ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين، والتي نظمتها شركة «إي أس أم» للعام الرابع على التوالي، وأقيمت هذا العام برعاية شركة «طلبات»، وشهدت مشاركة أكثر من 8500 طالب وطالبة من 163 مدرسة حكومية وخاصة في دبي تضم أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، يتنافسون في مختلف الألعاب الرياضية.

جاء ذلك خلال حفل ختام الدورة، الذي أقيم في حي دبي للتصميم، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وأحمد سالم، مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس، وعلي عمر، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وخالد العور، مدير إدارة الاتصال والتسويق بالمجلس، وبيبا كلارك، المدير التنفيذي لشركة «إي اس إم»، وناتاشا حاجي، رئيسة الاتصالات والاستدامة في شركة طلبات.

وتوج سعيد حارب الفائزين من الطلاب والطالبات في جميع الفئات، الذين فازوا بالمراكز الأولى، والذين تنافسوا في 20 رياضة متنوعة هي: كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الجمباز الإيقاعي، الغولف، رياضات أصحاب الهمم، التنس، السباحة، الدراجات الهوائية، الريشة الطائرة، الكريكت، البادل، الجمباز، الشطرنج، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة «نت بول»، الرجبي، والكاراتيه.

نجاح كبير

وأعرب سعيد حارب عن سعادته بالنجاح الكبير، الذي تحقق للدورة، وتقدم بالشكر لكل من شارك في إنجاح هذه الدورة الرائدة، وفي مقدمتهم شركة «إي إس إم» المنظمة للحدث، والمدارس التي شاركت في المنافسات، وشكر الرعاة والداعمين للدورة، وفي مقدمتهم شركة طلبات راعي اللقب وطيران الإمارات، وقال: «سعادتنا كبيرة بالنمو، الذي تشهده الدورة كل عام، حيث تواصل استقطاب المزيد من المشاركين من الطلاب والطالبات من المدارس الحكومية والخاصة، مسجلة أرقاماً جديدة، حيث شارك أكثر من 8500 طالب وطالبة من أكثر من 163 مدرسة، وتؤكد الزيادة في أعداد المشاركين نجاح الحدث في تحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية، كما تؤكد ثقة قطاع المدارس بأهمية هذا الحدث، وأهمية المشاركة فيه، وتلعب هذه الدورة الرياضية الأكبر من نوعها دوراً أساسياً في تحقيق أهداف سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ترجمة لتوجهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات».

تكريم

وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى من الطلاب والطالبات في مختلف الألعاب الفردية، كما تم تكريم المدارس الفائزة في المنافسات الجماعية، حيث فازت في المرحلة الابتدائية مدرسة جيمس جميرا الابتدائية بالمركز الأول، تليها مدرسة أركاديا، ومدرسة جيمس ويلنغتون الدولية.

وفي الألعاب الرياضية الجماعية للمدارس الثانوية فازت مدرسة جيمس ميتروبولي– موتور سيتي بالمركز الأول، تليها كلية جميرا، ومدرسة ليسيه الفرنسية الدولية جورج بومبيدو.

وتم تكريم المدارس الفائزة في الترتيب العام للدورة، حيث فاز بالمركز الأول على مستوى المدارس الابتدائية- مدرسة جيمس جميرا الابتدائية، تليها أكاديمية جيمس مودرن، ومدرسة صفا المجتمعية، وفي المدارس الثانوية فازت أكاديمية جيمس الحديثة بالمركز الأول، تلتها أكاديمية جيمس العالمية في المركز الثاني، وحلت مدرسة صفا المجتمعية في المركز الثالث.

كما تم تكريم رعاة الدورة وهم طيران الإمارات، شركة ميديا، مركز«إي إم ايه اتش اس»الطبي، ماي دبي، المراعي، جو سبورت، وشركة طلبات راعي الحدث.

وتم تكريم الجهات التي وفرت ملاعبها ومنشآتها لإقامة منافسات الدورة وهي: مدينة إكسبو دبي، مجمع حمدان الرياضي، نادي الإمارات للغولف دبي، عالم دبي للرياضة، وأندية دبي لأصحاب الهمم، الوصل، النصر، شباب الأهلي، دبي للشطرنج والثقافة، فيجن للكريكت، وي ميت الرياضي، وأكاديمية سي إف للتنس ومدرسة سيتيزن.

دعم

وحظيت الدورة بدعم العديد من الجهات، وفي مقدمتهم اتحادات الريشة الطائرة، والدراجات الهوائية، والقوس والسهم، وستريكس سبورت، وأكاديميات، دبي تريب لكرة السلة، وهاميلتون أكواتيكس، وورلد بادل، وآي جي إف، و برو فيزيك، ومشرف رينج، وآيه آي إس لألعاب القوى، وجيمس ويلنغتون واحة السيلكون، وإسبيريا للكرة الطائرة، وبرو سبورتس للكريكت، وسي إف للتنس، وشيتو رايو للكاراتيه، وستارز للرياضات الإلكترونية، ونادي فيجن للكريكت.

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