إطلاق النسخة الأولى من طواف الخليج الافتراضي للدراجات 8 يوليو

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلن اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، إقامة النسخة الأولى من طواف الخليج الافتراضي للدراجات خلال الفترة من 8 إلى 12 يوليو المقبل، بمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة يمثلون منتخبات الإمارات، والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان، إضافة إلى مشاركين من المقيمين في دول الخليج العربية. وتقام منافسات النسخة الأولى من الطواف، عبر 5 مراحل، بمجموع مسافات تصل إلى 187 كم. وأكد عبد الله سويدان المدير الفني للمنتخبات الوطنية للدراجات الهوائية، أن نجاح تجربة إقامة البطولة العربية الافتراضية، ساهم في تعزيز إقامة النسخة الأولى من طواف الخليج.

وأوضح سويدان، إن الجهد الذي يمارسه الدراج من خلال المشاركة افتراضياً، هو الجهد نفسه الذي يبذله عند خوض سباق عادي، الأمر الذي يعزز من مكانة وأهمية مثل هذه السباقات، إذ يتم قياس جهد، وسرعة ونبضات القلب للمشاركين عبر أجهزة متخصصة، ويتم عرضها مباشرة عبر شاشة التطبيق، لافتاً إلى أن هذا النوع من السباقات، يعد اختصاصاً معتمداً في الاتحاد الدولي للدراجات تحت مسمى «ESPORTS». يقام الحدث بتنظيم من تطبيق ماي ووش الإماراتي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات الدراجات الهوائية وتشمل منافساته.

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