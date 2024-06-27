اللجنة المنظمة لتحدي دبا الفجيرة تعتمد 10 أوزان في مصارعة الذراعين

المصدر: الفجيرة - البيان

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اعتمدت لجنة مصارعة الذراعين في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية واللجنة المنظمة لتحدي دبا كلاسيك لبناء الأجسام 10 أوزان في بطولة أقوى ذراع، والتي ستقام ضمن فعاليات مهرجان دبا الرياضي 18 يوليو المقبل في المسرح الرئيسي لمركز الإبداع في الفجيرة، وهي 4 أوزان لفئة الرجال متمثلة «75،85،95» كيلوغراماً، والوزن المفتوح لليد اليمنى، وفي فئة الماسترز 85 كيلوغراماً، والوزن المفتوح لكلتا اليدين، و«75 كيلوغراماً، والوزن المفتوح» للشباب باليد اليمنى.

بدوره ثمن سالم خميس الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة، الجهود التي تبذلها لجنة مصارعة الذراعين، برئاسة فيصل الغيص الزعابي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، لإنجاح البطولة والتعاون المشترك، كاشفاً عن أنه تم رصد جوائز قيمة للفائزين الأوائل.

يذكر أن مهرجان دبا الرياضي سيشهد 20 يوليو المقبل إقامة منافسات بطولة الإمارات لبناء الأجسام والمخصصة للمواطنين والمقيمين، بينما ستقام منافسات النسخة السادسة لبطولة تحدي دبا كلاسيك لبناء الأجسام 21 يوليو المقبل، والمفتوحة لجميع الأعمار والجنسيات.

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