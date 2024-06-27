6 لاعبين يمثلون الإمارات في أولمبياد «باريس 2024» 

المصدر: أبوظبي - وام

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اعتمد الاتحاد الدولي للجودو قائمته النهائية المؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، التي شهدت مشاركة منتخب الإمارات بخمسة لاعبين ولاعبة واحدة من خلال التأهل المباشر بناء على التصنيف النهائي لقوائم المشاركين في المنافسات الرسمية المؤهلة التي جرت على مدار عامين. وبدأت فترة تصفيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في صيف 2022 واستمرت حتى الأسبوع الماضي، حيث كانت بطولة ليما الأمريكية المفتوحة آخر جولات التأهل، ومن المنتظر أن تقام منافسات الجودو في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» خلال الفترة من 27 يوليو وحتى الثاني من أغسطس المقبلين ضمن برنامج الدورة.

وضمت قائمة منتخب الإمارات، الذي يتأهل للمرة الرابعة في تاريخه، اللاعبين نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان تحت 90 كجم، وظافر آرام تحت 100 كجم، وعمر معروف فوق 100 كجم، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات لوزن الخفيف تحت 52 كجم. وسيترأس البعثة ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، وتضم المدرب فيكتور والطاقم المساعد.

من جانبه، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد بمشاركة جودو الإمارات في أولمبياد باريس، متمنياً أن تحقق طموحات الرياضة الإماراتية في ظل دعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، مثمناً اهتمام اللجنة الأولمبية وهيئة الرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي.

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