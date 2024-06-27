فريق أبوظبي إلى إيطاليا للمشاركة في مونديال زوارق فورمولا 2

المصدر: أبوظبي - البيان

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يغادر فريق أبوظبي للزوارق السريعة إلى مدينة برنديسي الإيطالية، استعداداً للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، والتي تنطلق اليوم، وتستمر حتى الأحد المقبل، وسط مشاركة متوقعة لخمسة وعشرين زورقاً، في أولى جولات التحدي العالمي لموسم 2024.

يشارك فريق أبوظبي، حامل اللقب، بطموح الدفاع عن لقب هذا الموسم، حيث يشارك كل من راشد القمزي على زورق أبوظبي 1، ومنصور المنصوري على زورق أبوظبي 2، وكان زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي، قد تألق الموسم الماضي بإحراز لقب البطولة، بـ 75 نقطة طوال موسم 2023.

ويعد فريق أبوظبي حالياً، صاحب أقوى الأرقام ضمن البطولة، حيث حقق اللقب 4 مرات في السابق، ومن أصل 8 مشاركات في المنافسة بدأت منذ موسم 2016. وتغادر بعثة الفريق، برئاسة ناصر الظاهري، والذي سيقوم بدور راديو مان في هذه الجولة، مع المتسابقين راشد القمزي ومنصور المنصوري.

وينتظر البطولة موسم حافل، حيث من المقرر أن تقام الجولة الثانية في النرويج، في بداية أغسطس المقبل، ثم الجولة التي تليها في ليتوانيا، في أغسطس أيضاً، ولاحقاً العودة إلى إيطاليا في نهاية الشهر ذاته، قبل أن تختتم المنافسة في البرتغال، في سبتمبر المقبل، بإقامة جولتين.

من ناحيته، أكد ناصر الظاهري أن الاستحقاق الذي ينتظر المتسابقين في هذا الموسم، سيكون صعباً للغاية، في ظل الدفاع عن لقب البطولة الذي حققه الموسم الماضي، وقال: «في كل موسم نشاهد ارتفاع المستوى الفني للمشاركين، وتطوراً ملحوظاً للمنافسين، ونتوقع أن تكون المنافسة قوية هذا الموسم، خاصة مع التجهيز والتطوير الذي قامت به كل الفرق قبيل المشاركة».

وأشار الظاهري إلى أهمية التمثيل الرياضي لفرق أبوظبي للإمارات، وأهمية أن تكون المشاركة مقرونة دوماً بالمنافسة على المراكز الأولى، وقال: «هدفنا هو أن ننهي الجولة بمنصة نرفع من خلالها علم الإمارات، ونواصل نفس نهج الفريق في التألق والتميز دائماً، باسم الرياضة البحرية الإماراتية».

ومن المقرر أن تبدأ تفاصيل المنافسة غداً، مع اليوم الخاص بالتسجيل الرسمي للفرق والزوارق المشاركة، ولاحقاً يقام بعد غداً السبت، سباق أفضل زمن، ثم الختام مع السباق الرئيس للجولة، الأحد المقبل، ونهاية تفاصيل هذه الجولة.

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